Рост налогов на стартует с 1 июля. Топливо будет расти в цене на АЗС

1 июля должна вступить в действие довоенная ставка НДС на горючее в размене 20%. Учитывая это, операторы АЗС будут повышать цены на топливо. На прошлой неделе (19-25 июня) цены на стелах выросли только у отдельных операторов. Однако рост налогов, которые нужно будет заплатить с литра реализуемого горючего, превышают маржу от продажи этого литра. Потому избежать роста цен не удастся.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что за прошедшую неделю оптовые цены на горючее существенно выросли. За период с 16 по 23 июня повышение средней оптовой стоимости дизтоплива автонормами составляет 4,3% (+1,45 грн/л): с 33,51 грн/л (884 долларов/тонна без налогов), до 34,96 грн/л л (928 долларов/тонна без налогов). Всего в течение недели были отмечены три ценовых скачка с шагом около 0,50 грн/л в среднем.

"Однако некоторые из участников рынка высказывают мнение, что причина роста цен также есть проблемы с прохождением таможенного контроля из-за определения происхождения ресурса по рисковым направлениям. Поставщики говорят, что проверка с возможностью отбора образцов бензинов и дизтоплива происходит по всем пунктам прохождения границы. Тем не менее, ситуация не приобрела критическое состояние и после предоставления документации о цепи от производителя к импортеру – бензовозы пропускают", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что в конце июня снижение розничных цен прекратилось. Накануне возврата довоенных налогов на горючее некоторые операторы даже откорректировали стелу: на 0,13 грн/л подняла цены на горючее сеть U.GO (под управлением "Нафтогаз Ойл Трейдинга"), 0,50 грн/л к бензину добавила Prime, сеть Chipo подняла стоимость бензина на 1,00 грн/л. При этом на фоне снижения на этой неделе на 2,01 грн/л горючего в сети "Укрнафты" повышение в коллег за неделю до новых налогов выглядит странным.

Сиренко отмечает, что на текущей неделе (26 июня-2 июля) он прогнозирует подорожание цен на бензин на стелах, однако считает, что цена дизтоплива расти не будет.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что операторы сетей АЗС, не повысившие цены на прошлой неделе, начнут повышать их на этом. При этом он отмечает, что котировки горючего в ЕС сейчас достаточно волатильные, а каждый оператор сети АЗС имеет свои схемы закупок, поэтому спрогнозировать какой именно будет динамика цен на топливо в ближайшее время довольно сложно.

"На прошлой неделе цены на потолке повысили мы и еще несколько сетей. Другие пока стоят, но все равно цены будут расти, потому что повышение налогов на литре больше маржи. Кто-то начнет дорожать уже на этой неделе, кто-то со следующей. В целом цены вырастут на бензин на 11 грн/л, на дизтопливо на 6 грн/л. Цены будут расти постепенно, чтобы не шокировать клиента. Все начнется в понедельник 26 июня и продлится 20 дней", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что в ожидании роста налогов некоторые компании совершили достаточно значительные запасы горючего от 2-х недель до месяца. При этом коммерческое потребление горючего сейчас довольно умеренное, поскольку жатва еще не вошла в активную фазу. К тому же, неопределенность относительно "зернового соглашения" и запрет на экспорт зерна в страны ЕС сдерживает потребление горючего зерновозами.

Цена на топливо 26 июня