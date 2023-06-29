АЗС готовятся к повышению налогов: цены на бензин и ДТ в Украине растут

На украинских заправках растут цены на горючее: 28-29 июня бензин и дизтопливо в отдельных сетях подорожали на 0,6-2 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сеть Prime повысила цены на топливо на 2 грн/л. Бензин А-95 на ее заправках стоит 45 грн/л, а ДТ — 43,5 грн/л.

Также на 2 грн/л подорожало горючее в сети Neftek: обычная "пятерка" торгуется там за 45,99 грн/л, А-95+ – за 48,99 грн/л, тогда как литр дизтоплива обходится в 43,99 грн.

На 1 грн/л бензины подорожали на станциях KLO, а сеть U.GO подняла цены на 0,57–1,43 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 28-29 июня 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Напомним, в течение прошлой недели горючее подорожало только у отдельных операторов АЗС, а оптовые цены существенно выросли. Ожидалось, что сети заправок будут повышать цены, ведь с 1 июля должна вступить в действие довоенная ставка НДС на топливо в размере 20%.