В Днепропетровской области "накрыли" ОПГ, подпольно производившую до 500 тонн фальшивого топлива в месяц (ВИДЕО)

Следователи Главного управления полиции в Днепропетровской области и оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции заблокировали масштабное подпольное производство топлива в регионе и каналы поставки фальсификата на рынок.

Как говорится в сообщении правоохранителей, в преступную группировку входили 10 человек – организаторы подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций и коммерческих структур, через которые "отмывались" деньги и сбывался фальсификат.

На производственных мощностях НПЗ в Днепропетровской области фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц. По предварительным данным, сырье для этого дельцы похищали из нефтепроводов.

В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа топлива в сырье добавляли растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве топлива в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

В целях маскировки преступной деятельности руководство НПЗ заключал фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. Те продавали компоненты топлива, хотя фактически использовали их для изготовления фальсификата. Кроме того, чтобы скрыть реальную прибыль, в финансовую отчетность вносились недостоверные данные.

Фальсифицированное горючее дельцы сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных компаний как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также оно продавалось предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.

Полученные преступным способом деньги легализовались через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределялись между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 миллионов гривен прибыли ежемесячно, а незаконная "маржа" составляла 20 гривен с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в Ровно - по местам проживания фигурантов, в автомобилях, принадлежащих им, офисах предприятий, на НПЗ и автомобильной базе, а также в местах сбыта фальсифицированного горючего.

Изъято более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 миллионов гривен, авто фигурантов, а также 40 миллионов гривен, 498 тысяч евро и 1,4 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма изъятого имущества составляет около 200 миллионов гривен.

Десятерым участникам ОПГ сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

- части 3 статьи 27, частям 2 и 3 статьи 28, частям 1 и 2 статьи 204 (организация незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров организованной группой по предварительному сговору),

- части 3 статьи 27, части 3 статьи 209 (организация отмывания имущества, полученного преступным путем, организованной группой),

- части 3 статьи 27, частям 2 и 3 статьи 28, части 2 статьи 362 (организация по предварительному сговору несанкционированных действий с информацией в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней),

- части 3 статьи 27, частям 2 и 3 статьи 28, части 1 статьи 366 (организация служебного подлога, совершенного организованной группой по предварительному сговору).



Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС и счета коммерческих структур, задействованных в сделках, наложен арест. Кроме этого, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый фальсификат, а также об избрании подозреваемым мер пресечения.

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Днепропетровской областной прокуратурой, Офисом генерального прокурора и департаментом предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы.