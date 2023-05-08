В Николаевской области разоблачили сеть заправок, работавшую без документов (ФОТО)

Государственное бюро расследований разоблачило разветвленную сеть АЗС, торговавшую контрафактным горючим на территории Николаевской области. Как говорится в сообщении бюро, в общей сложности приостановлена деятельность восьми АЗС, половина из которых вообще были нелегальными и не имели лицензии на торговлю подакцизными товарами.

Заправочные станции в течение 2022-2023 годов продавали горючее несоответствующего качества без разрешительной документации. Соответственно, они не платили налоги и обязательные платежи в государственные и коммунальные учреждения.

В ходе обысков на АЗС работники ГБР изъяли 100 тонн горючего ориентировочной стоимостью в миллионы гривен и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Происхождение топлива устанавливается.

Неотложные следственные действия продолжаются. Дело расследуется по части 2 статьи 364 и части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (злоупотребление властью и незаконный сбыт подакцизных товаров).

Сейчас проверяется причастность к схеме работников Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области. Кроме того, отмечается, что после экспертизы изъятое топливо в случае возможности использования Вооруженными силами Украины будет передано военным.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Напомним также, что в марте Бюро экономической безопасности сообщало о разоблачении вместе с Черниговским пограничным отрядом Госпогранслужбы схемы незаконного изготовления и сбыта дизельного топлива и бензина, в рамках которой дельцы уклонились от уплаты 12 миллионов гривен акциза.