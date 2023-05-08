В Миколаївській області викрили мережу АЗС, яка працювала без документів (ФОТО)

Державне бюро розслідувань викрило розгалужену мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним на території Миколаївської області. Як ідеться в повідомленні бюро, загалом припинено діяльність восьми АЗС, половина з яких взагалі були нелегальними й не мали ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

Заправні станції протягом 2022-2023 років продавали пальне невідповідної якості без дозвільної документації. Відповідно, вони не сплачували податки та обов’язкові платежі до державних та комунальних установ.

У ході обшуків на АЗС працівники ДБР вилучили 100 тонн пального орієнтовною вартістю мільйони гривень та документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Походження пального встановлюється.

Невідкладні слідчі дії тривають. Справа розслідується за частиною 2 статті 364 та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (зловживання владою та незаконний збут підакцизних товарів).

Наразі перевіряється причетність до схеми працівників Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області. Крім того, зазначається, що після експертизи вилучене пальне у разі його можливості використання Збройними силами України буде передано військовим.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Нагадаємо також, що в березні Бюро економічної безпеки повідомляло про викриття разом з Чернігівським прикордонним загоном Держприкордонслужби схеми незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину, через яку ділки ухилилися від сплати 12 мільйонів гривень акцизу.