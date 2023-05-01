В травні бензин та дизпаливо можуть здешевшати на фоні низьких цін на нафту

Експерти та учасники паливного ринку вважають, що очікувати зростання цін на бензин та дизель в Україні у травні не варто. Навпаки, якщо нисхідний тренд на світовому ринку нафти продовжиться ціни на ці види палива в Україні можуть впасти. Зростання цін на паливо варто очікувати в другій половині червня, за кілька тижнів до того як має відбутися зростання податків на пальне. На наступному ж тижні(1-7 травня) ринок очікує зниження цін в опті після того, як на минулому тижні(24-30 квітня) знизилися ціни на нафту. А от ціни на автогаз можуть дещо зрости на фоні скорочення поставок сумішей з російського автогазу.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на наступному тижні ціни на пальне в опті на західних кордонах України знизяться. Зниження цін зумовлено зниженням котирувань на нафту наприкінці минулого тижня, коли Brent торгувалася за 77-80 доларів за барель. Загалом за результатами минулого тижня, нафта цієї еталонної марки втратила в ціні 2 долари за барель, а торги цією нафтою марки Brent в п'ятницю 28 квітня завершилися на позначці 80,27 долара за барель.

"Ціни на нафту падають, попри рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти. Ймовірно світова економіка все ще знаходиться в кризі та не може спожити навіть ту нафту що зараз видобувають", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен каже, що зниження цін в опті, швидше за все не вплине на роздрібний ринок палива. Однак, якщо нисхідний тренд нафтових цін продовжиться і на наступному тижні, варто буде очікувати зниження цін на АЗС. Хоча окремі мережі АЗС все ж можуть несуттєво знизити ціни на паливо.

"У травні ринок пального в Україні буде спокійним. Жодних передумов до фундаментальних змін на ньому я не бачу. Ціни на нафту також коливаються теж досить плавно, через те що у світі є профіцит нафти", - зазначає Льоушкін.

Льоушкін зазначає, що реалізація палива на АЗС на минулому тижні дещо підросла порівняно з березнем, головним чином через активізацію будівельних та відновлювальних робіт.

"Через потепління активізувались будівельники. Збільшили споживання перевізники будівельних матеріалів та будівельна техніка. Люди теж стали більше їздити, тому є деяке зростання попиту з боку звичайних водіїв. Загалом у тих мереж АЗС, які здебільшого обслуговує комерційний транспорт про попит зріс на 10%, а у тих які орієнтовані на легковий транспорт на 5%", - розповідає Льоушкін.

Він зазначає, що ціни на паливо можуть зрости у другій половині липня, оскільки з 1 липня в Україні вступить в дію повернення ПДВ у 20% на пальне.

"Хоча ринок та профільна нафтогазова асоціація виступають проти повернення цього кроку, оскільки зростання ПДВ може повернути на ринок старі схеми з ПДВ, влада судячи з усього серйозно налаштована на підвищення податків. В такому разі, ціни на АЗС дещо зростуть за кілька тижнів перед тим як норма почне діяти", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко також вважає, що в травні тренди на українському ринку пального будуть нисхідними, насамперед через відносно низькі ціни на нафту.

"Нажаль у квітні очікування трейдерів пального не виправдались і аграрний сезон для них стартував досить мляво. У аграріїв закупівлі пального почалися задовго до того як стартувала посівна кампанія. Багато хто закупив паливо ще у грудні-січні й це вийшло їм на 10-15% дорожче, ніж якби вони закупили пальне в березні чи квітні. Ймовірно аграрії вирішили перестрахуватися, оскільки дуже добре пам'ятали весну минулого року, коли в Україні була паливна криза", - каже Сіренко.

При цьому він зазначає, що поставки палива в країну за підсумками квітня були дещо вищими ніж в березні. Тому на фоні обмеженого споживання та помірних цін на нафту експерт очікує зниження цін на паливо оптом та вроздріб.

"Виходячи з котирувань нафти, які були наприкінці квітня, оператори АЗС могли б знизити ціну на паливо на 2 гривні без особливих втрат для свого прибутку. На минулому тижні літр пального в опті з доставкою можна було купити за 33 грн/л, а продавали пальне за 46-47 грн/л. Таким чином маржа операторів АЗС складала 12 грн на літрі, що вдвічі вище ніж до повномасштабного вторгнення. Як я вже казав, суттєвий крок у напрямку до клієнта могла б зробити державна "Укрнафта", котра за її можливостей та поточної ситуації на ринку могла б продавати пальне клієнту за 40 грн/л", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що ситуація на ринку автогазу відрізняється від тої, яка є на ринку бензину та дизпалива. Так, у квітні в Україну скоротились обсяги поставок автогазу з напрямку Румунії та підвищилися обсяги, котрі йшли з країн Балтії та Польщі. З північного напрямку в Україну в основному заходили суміші дешевого російського автогазу, що тиснуло і на ціни на українському ринку.

"Попит на автогаз зараз підріс, а обсяги дешевого російського ресурсу навпаки знижуються. Ми очікуємо, що в травні обсяги автогазу з російської сировини знизяться, а українські трейдери більше возитимуть ресурс з південного напрямку, де автогаз коштує дорожче. Через це ціни на АЗС зростуть", - говорить Сіренко.