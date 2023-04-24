Ринок очікує на падіння ціни палива після зниження ціни на нафту

В п'ятницю 21 квітня світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня з кінця березня. Експерти та учасники ринку очікують зниження цін на бензин та дизель як на оптовому ринку так і вроздріб.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні(17-23 квітня) світові ціни на нафту знизилися і цей фактор призвів до повернення цін на бензин та дизель до позначок кінця березня. Разом з цим в деяких регіонах місцеві мережі АЗС знизили ціни на пальне

"Ціни на пальне повернулися до мінімальних позицій за останні два роки. На мою думку, це може спричинити подальші цінові змагання між операторами АЗС в Україні. З огляду на низьку ціну та ситуацію на зовнішніх ринках, очікується що перші кроки до зниження цін на бензин та дизель зроблять АЗС групи "Приват" або "Укрнафти". Таким чином ці мережі повернуться в середній ціновий сегмент. Якщо брати до уваги зниження ціни на нафту, що відбулося в п'ятницю, то можна очікувати зниження ціни ще на 3 гривні за літр, або ж на зниження на 1,5-2 грн/л в тому випадку якщо вказані мережі АЗС стримуватимуть їх апетити. Так чи інакше за "Приватом" та "Укрнафтою" підуть і інші мережі АЗС", - каже Сіренко.

Він зазначає, що ситуація на ринку автогазу інша - ціни на цей вид пального ростуть через пожвавлення споживання на ринку. Деякі оптові гравці на минулому тижні підвищували ціни на паливо на 20-50 коп./л. Зростання ціни в опті, на думку експерта позначиться і на роздрібних цінах. Разом з цим знизились відвантаження в Україну автогазу з Литви.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін також вважає, що ціни на бензин та дизельне пальне на наступному тижні(24-30 квітня) знижуватимуться.

"Ціни на нафту знову впали попри заяви країн ОПЕК+ про зниження видобутку. Ще один фактор - держава перестала нагнітати ситуацію з підвищенням податків. Навпаки, на ринку ходять чутки, що в парламенті не буде голосів ні на закон про мінімальні резерви, ні на закон про підвищення податків на пальне. Звісно влада захоче підвищити податки на паливо, але атмосфери неминучості цього вже нема", - каже Льоушкін.

За його словами зниження ціни на нафту на минулому тижні знизить ціну дизельного пального на західному кордоні України до 33 грн/л, що приведе до зниження реальної ціни продажу пального до позначки 40 грн/л.

"Мережі АЗС знизять ціну на стелах на 1-2 грн/л, а решту знижуватимуть своїми маркетинговими програмами та знижками до реальної відпускної ціни в 40 грн/л. З бензином ситуація дещо схожа, але цей вид пального не потрапляє в Україну контрабандою з Росії тому бензин коштуватиме дорожче за дизель, хоча теж здешевшає в найближчому майбутньому на 1 грн/л", - каже Льоушкін.