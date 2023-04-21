Нафта подешевшала до мінімуму з кінця березня

У п’ятницю, 21 квітня, ціни на нафту знизилися третій день поспіль, оскільки пом’якшення економічних даних США та зростання запасів бензину викликали занепокоєння щодо рецесії та уповільнення глобального попиту на нафту.

Ф'ючерси нафти Brent впали на 13 центів, або 0,2%, до 80,97 доларів за барель. Західнотехаська проміжна нафта (WTI) впала на 9 центів, або 0,1%, до 77,28 долара за барель, пише Reuters.

Обидва контрольні показники в четвер впали більш ніж на 2% до найнижчого рівня з кінця березня на тлі побоювань рецесії, і були на шляху до тижневого падіння приблизно на 6%.

Президент NS Trading Хіроюкі Кікукава вважає, що WTI буде коштувати в діапазоні $75-$80 протягом наступного тижня, оскільки інвестори намагаються з’ясувати, чи збільшиться попит на бензин у США до літнього сезону, і чи підвищиться попит на нафту в Китаї.

Видання повідомляє, що Китай може скоротити квоти на експорт нафтопродуктів у 2023 році, оскільки внутрішній попит покращується, а необхідність стимулювати економіку за рахунок експорту нафтопродуктів зменшується.

В той же час ринок праці в США демонструє ознаки уповільнення, оскільки ефект відставання від багаторазових підвищення процентних ставок Федеральним резервом набирає чинності, що посилює занепокоєння щодо уповільнення попиту на пальне.

Минулого тижня ціни на нафту дещо зросли завдяки планам Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) скоротити видобуток, в той час як інвестори спостерігають за економічними даними Китаю та його готовності до відновлення попиту.