Нефть подешевела до минимума с конца марта

В пятницу, 21 апреля, цены на нефть снизились третий день подряд, поскольку смягчение экономических данных США и рост запасов бензина вызвали беспокойство по поводу рецессии и замедления глобального спроса на нефть.

Фьючерсы нефти Brent упали на 13 центов, или 0,2%, до 80,97 долларов за баррель. Западнотехская промежуточная нефть (WTI) упала на 9 центов, или 0,1%, до 77,28 доллара за баррель, пишет Reuters.

Оба контрольных показателя в четверг упали более чем на 2% к самому низкому уровню с конца марта на фоне опасений рецессии, и были на пути к недельному падению примерно на 6%.

Президент NS Trading Хироюки Кикукава считает, что WTI будет стоить в диапазоне $75-$80 в течение следующей недели, поскольку инвесторы пытаются выяснить, увеличится ли спрос на бензин в США к летнему сезону и повысится ли спрос на нефть в Китае.

Издание сообщает, что Китай может сократить квоты на экспорт нефтепродуктов в 2023 году, поскольку внутренний спрос улучшается и необходимость стимулировать экономику за счет экспорта нефтепродуктов уменьшается.

В то же время рынок труда в США демонстрирует признаки замедления, поскольку эффект отставания от многократных повышения процентных ставок Федеральным резервом вступает в силу, что усугубляет беспокойство относительно замедления спроса на топливо.

На прошлой неделе цены на нефть несколько выросли благодаря планам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу, в то время как инвесторы наблюдают экономические данные Китая и его готовность к восстановлению спроса.