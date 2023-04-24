Рынок ожидает падения цен на топливо после снижения цены на нефть

В пятницу 21 апреля мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня с конца марта. Эксперты и участники рынка ожидают снижения цен на бензин и дизель как на оптовом рынке, так и в розницу.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе (17-23 апреля) мировые цены на нефть снизились и этот фактор привел к возврату цен на бензин и дизель к отметкам конца марта. При этом в некоторых регионах местные сети АЗС снизили цены на горючее.

"Цены на топливо вернулись к минимальным позициям за последние два года. По моему мнению, это может повлечь за собой дальнейшие ценовые соревнования между операторами АЗС в Украине. Учитывая низкую цену и ситуацию на внешних рынках, ожидается, что первые шаги к снижению цен на бензин и дизель сделают АЗС группы "Приват" или "Укрнафты". Таким образом эти сети вернутся в средний ценовой сегмент. Если брать во внимание снижение цены на нефть, которое произошло в пятницу, то можно ожидать снижения цены еще на 3 гривны за литр, или же на снижение на 1,5-2 грн/л в том случае, если указанные сети АЗС будут сдерживать их аппетиты. Так или иначе за "Приватом" и "Укрнафтой" пойдут и другие сети АЗС", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что ситуация на рынке автогаза другая – цены на этот вид горючего растут из-за оживления потребления на рынке. Некоторые оптовые игроки на прошлой неделе повышали цены на топливо на 20–50 коп./л. Рост цены в опте, по мнению эксперта, отразится и на розничных ценах. При этом снизились отгрузки в Украину автогаза из Литвы.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что цены на бензин и дизельное топливо на следующей неделе (24-30 апреля) будут снижаться.

"Цены на нефть снова упали, несмотря на заявления стран ОПЕК+ о снижении добычи. Еще один фактор - государство перестало нагнетать ситуацию с повышением налогов. Напротив, на рынке ходят слухи, что в парламенте не будет голосов ни на закон о минимальных резервах, ни на закон о повышении налогов на горючее. Конечно власти захотят повысить налоги на топливо, но атмосферы неизбежности этого уже нет", - говорит Леушкин.

По его словам, снижение цены на нефть на прошлой неделе снизит цену дизельного топлива на западной границе Украины до 33 грн/л, что приведет к снижению реальной цены продажи топлива до отметки 40 грн/л.

"Сети АЗС снизят цену на стелах на 1-2 грн/л, а остальные будут снижать своими маркетинговыми программами и скидками до реальной отпускной цены в 40 грн/л. С бензином ситуация несколько похожа, но этот вид горючего не попадает в Украину контрабандой из России поэтому бензин будет стоить дороже дизеля, хотя тоже подешевеет в ближайшем будущем на 1 грн/л", - говорит Леушкин.