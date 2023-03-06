Уряд хоче зберігати резерв пального в ЄС

Кабінет міністрів хоче передбачити можливість зберігання паливного резерву України на території країн Європейського союзу. Про це йде мова в законопроекті 9079 від 3 березня.

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В законопроекті пропонується розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв. Також документ визначає утримувача як державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву.

Законопроект пропонує законодавчо закріпити поняття резервування та критарії відбору резерватів.

Державному агенству резервів буде надано повноваження з перевірки наявності цінностей резерву. Разом з цим законопроект пропонує передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури цінностей резерву.

Крім цього в законопроекті передбачається можливість зберігання резерву палива на території ЄС.

В законопроекті також передбачені штрафи. Так за прострочення поставки матеріальних цінностей до резерву пропонується штраф у вигляді вартості товару, що мав бути поставлений до резерву, а також пеня за кожен день прострочки. А за поставку товару без можливості тривалого зберігання, некомплектних або таких що не відповідають умовам контракту постачальник сплачує штраф у вигляді 50% вартості такого товару.

Крім цього документ пропонує створити автоматизовану базу данних "Єдиний реєстр державних резервів", котра дозволила б відслідковувати зберігання, захист, облік, пошук, а також узагальнювати інформацію та формувати звітність щодо державних резервів.

Нагадаємо, 14 лютого Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає створення в країні мінімального запасу нафтопродуктів на 61 день активного споживання. Загалом такі запаси могли б убезпечити країну від серйозного дефіциту пального та паливної кризи. Однак експерти вважають, що формування таких запасів всередині країни в умовах війни є недоречним та спровокує російських військових завдати удару по місцях зберігання резервів.