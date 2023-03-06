Правительство хочет хранить резерв горючего в ЕС

Кабинет министров намерен предусмотреть возможность хранения топливного резерва Украины на территории стран Европейского союза. Об этом говорится в законопроекте 9079 от 3 марта.

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В законопроекте предлагается разграничить государственный материальный и мобилизационный резерв. Также документ определяет держателя как государственный материальный резерв и мобилизационный резерв.

Законопроект предлагает законодательно закрепить понятие резервирования и критерии отбора резерватов.

Государственному агентству резервов будут предоставлены полномочия по проверке наличия ценностей резерва. При этом законопроект предлагает предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры ценностей резерва.

Кроме этого, в законопроекте предусматривается возможность хранения резерва топлива на территории ЕС.

В законопроекте предусмотрены штрафы. Так, за просрочку поставки материальных ценностей в резерв предлагается штраф в виде стоимости товара, который должен быть поставлен в резерв, а также пеня за каждый день просрочки. А за поставку товара без возможности длительного хранения, некомплектных или не отвечающих условиям контракта поставщик уплачивает штраф в размере 50% стоимости такого товара.

Кроме этого, документ предлагает создать автоматизированную базу данных "Единый реестр государственных резервов", которая позволила бы отслеживать хранение, защиту, учет, поиск, а также обобщать информацию и формировать отчетность о государственных резервах.

Напомним, 14 февраля Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание в стране минимального запаса нефтепродуктов на 61 день активного потребления. В целом, такие запасы могли бы обезопасить страну от серьезного дефицита топлива и топливного кризиса. Однако эксперты считают, что формирование таких запасов внутри страны в условиях войны неуместно и спровоцирует российских военных нанести удар по местам хранения резервов.