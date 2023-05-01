В мае бензин и дизтопливо могут подешеветь на фоне низких цен на нефть.

Эксперты и участники топливного рынка считают, что ожидать роста цен на бензин и дизель в Украине в мае не стоит. Напротив, если нисходящий тренд на мировом рынке нефти продолжится, цены на эти виды топлива в Украине могут упасть. Рост цен на топливо следует ожидать во второй половине июня, за несколько недель до того, как должен произойти рост налогов на топливо. На следующей же неделе (1-7 мая) рынок ожидает снижения цен в опте после того, как на прошлой неделе (24-30 апреля) снизились цены на нефть. А вот цены на автогаз могут несколько возрасти на фоне сокращения поставок смесей из российского автогаза.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на следующей неделе цены на горючее в опте на западных границах Украины снизятся. Снижение цен обусловлено снижением котировок на нефть в конце прошлой недели, когда Brent торговалась за 77-80 долларов за баррель. В целом по результатам прошлой недели, нефть этой эталонной марки потеряла в цене 2 доллара за баррель, а торги по этой нефти марки Brent в пятницу 28 апреля завершились на отметке 80,27 доллара за баррель.

"Цены на нефть падают, несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Вероятно, мировая экономика все еще находится в кризисе и не может потребить даже ту нефть, которую сейчас добывают", - говорит Леушкин.

Бизнесмен говорит, что снижение цен в опте, скорее всего, не повлияет на розничный рынок топлива. Однако, если восточный тренд цен на нефть продолжится и на следующей неделе, стоит будет ожидать снижения цен на АЗС. Хотя отдельные сети АЗС все же могут незначительно снизить цены на топливо.

"В мае рынок горючего в Украине будет спокойным. Никаких предпосылок к фундаментальным изменениям на нем я не вижу. Цены на нефть также колеблются тоже достаточно плавно, потому что в мире есть профицит нефти", - отмечает Леушкин.

Леушкин отмечает, что реализация топлива на АЗС на прошлой неделе несколько выросла по сравнению с мартом, главным образом из-за активизации строительных и восстановительных работ.

"По причине потепления активизировались строители. Увеличили потребление перевозчики строительных материалов и строительная техника. Люди тоже стали больше ездить, поэтому есть некоторый рост спроса со стороны обычных водителей. В целом у тех сетей АЗС, которые в основном обслуживает коммерческий транспорт о спросе, вырос на 10%, а у тех, которые ориентированы на легковой транспорт на 5%", - рассказывает Леушкин.

Он отмечает, что цены на топливо могут возрасти во второй половине июля, поскольку с 1 июля в Украину вступит в действие возврат НДС в 20% на топливо .

"Хотя рынок и профильная нефтегазовая ассоциация выступают против возвращения этого шага, поскольку рост НДС может вернуть на рынок старые схемы по НДС, власти, судя по всему, серьезно настроены на повышение налогов. В таком случае, цены на АЗС несколько вырастут за несколько недель перед тем как норма начнет действовать", – говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко также считает, что в мае тренды на украинском рынке горючего будут нисходящими, в первую очередь из-за относительно низких цен на нефть.

"К сожалению в апреле ожидания трейдеров горючего не оправдались и аграрный сезон для них стартовал довольно вяло. У аграриев закупки горючего начались задолго до того как стартовала посевная кампания. Многие закупили топливо еще в декабре-январе и это вышло им на 10-15% дороже, чем если бы они закупили горючее в марте или апреле. Вероятно, аграрии решили перестраховаться, поскольку очень хорошо помнили весну прошлого года, когда в Украине был топливный кризис", - говорит Сиренко.

При этом он отмечает, что поставки топлива в страну по итогам апреля были несколько выше, чем в марте. Поэтому на фоне ограниченного потребления и умеренных цен на нефть эксперт ожидает снижения цен на топливо оптом и в розницу.

"Исходя из котировок нефти, которые были в конце апреля, операторы АЗС могли бы снизить цену на топливо на 2 гривны без особых потерь для своей прибыли. На прошлой неделе литр горючего в опте с доставкой можно было купить за 33 грн/л, а продавали топливо за 46-47 грн/л Таким образом , маржа операторов АЗС составляла 12 грн на литре, что вдвое выше, чем до полномасштабного вторжения. и текущей ситуации на рынке могла бы продавать горючее клиенту за 40 грн/л", – говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что ситуация на рынке автогаза отличается от той, которая есть на рынке бензина и дизтоплива. Так, в апреле в Украину сократились объемы поставок автогаза из Румынии и повысились объемы, исходившие из стран Балтии и Польши. С северного направления в Украину в основном заходили смеси дешевого российского автогаза, что давило и цены на украинском рынке.

"Спрос на автогаз сейчас подрос, а объемы дешевого российского ресурса наоборот снижаются. Мы ожидаем, что в мае объемы автогаза из российского сырья снизятся, а украинские трейдеры будут больше возить ресурс с южного направления, где автогаз стоит дороже. Поэтому цены на АЗС вырастут"., – говорит Сиренко.