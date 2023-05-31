В Николаевской области директора АЗС поймали на торговле "бодягой": ее продавали и бюджетным организациям (ФОТО)

Полиция 29 мая сообщила директору одной из сетей автозаправочных станций о подозрении в торговле фальсификатом. Об этом сообщает Главное управление полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в ходе расследования схемы продажи низкокачественного горючего в Николаевской области правоохранители установили, что к ее организации причастен директор сети АЗС, который с помощью сообщников наладил производство, перевозку и сбыт таких нефтепродуктов.

10 мая следователи областного главка и облуправления департамента стратегических расследований Нацполиции провели первый этап спецоперации. Тогда по местам проживания фигурантов, местонахождению фальсифицированного топлива и на АЗС изъяли более 35 тонн нефтепродуктов, а также средства в иностранной и национальной валюте общей суммой более 1,5 миллиона гривен и черновые записи.

Расследованием установлены поставщики незаконно изготовленных нефтепродуктов, а также бюджетные организации, закупавшие их у теневых дельцов. В целях отыскания доказательств преступной деятельности участников группировки полицейские провели второй этап мероприятий, в ходе которого изъяли еще около 25 тонн нефтепродуктов.

Фото: Николаевская областная прокуратура Фото: Николаевская областная прокуратура Фото: Николаевская областная прокуратура Фото: Николаевская областная прокуратура

Организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров).

Расследование продолжается, проводится анализ изъятой документации, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются другие участники схемы для дальнейшего привлечения их к ответственности.

Напомним, что ранее в мае о разоблачении в Николаевской области разветвленной сети АЗС, торговавшей контрафактным топливом, сообщало Государственное бюро расследований. Оно расследует дело по статьям о злоупотреблении властью и, собственно, незаконном сбыте подакцизных товаров.