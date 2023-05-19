Возвращение к старым схемам. Как сейчас живет теневой рынок горючего и чего ожидать после 1 июля

Меры по которым государство пошло, чтобы преодолеть топливный кризис позволили вывести из тени значительную часть топливного рынка. Из-за существенного снижения налогов на горючее работать легально стало выгодно всем. Сейчас же рынок готовится к повышению налогов с 1 июля, после чего по оценкам экспертов и участников рынка теневые схемы вернутся.

До начала полномасштабной войны из-за работы теневого рынка нефтепродуктов государство недополучало 20 млрд. гривен в год в виде налогов. Главными проблемами топливного рынка еще два года назад были нелегальные АЗС или бочки, контрабанда топлива, а также суррогатное топливо, которое производили на мини-НПЗ.

Другой проблемой были налоговые махинации . Самой распространенной была схема, когда горючее продавалось за наличные деньги в одно место, а документы на это горючее - в другое. Покупатель документов на топливо мог внести это топливо на баланс, увеличить расходы и уменьшить чистую прибыль в своей финансовой отчетности, а с другой стороны НДС с этого топлива можно было оформить как налоговый кредит и снизить собственные налоговые обязательства. Горючее, а точнее документы на него, было наиболее ликвидным товаром для оптимизации налогов – по оценкам экспертов за счет таких схем государство теряло до 10 млрд гривен ежегодно, а в самих сделках по продаже налогового кредита участвовало 40% топливного рынка.

Власти знали о таких схемах и за 2021 год дважды объявляли войну нелегальном рынке нефтепродуктов . И оба раза преодолеть схемы на топливном рынке не удалось. Хотя на рынке в то время популярно было мнение о том, что активизация борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов стала следствием компромисса между правительствами и крупным топливным бизнесом. Правительство хотело сдержать цены на горючее в разгар кризиса, вызванного COVID-19, а крупные трейдеры хотели убрать не чистых на руку конкурентов.

Выполнить свою часть обязательств Правительству не удалось, потому чтобы сдержать цены на горючее в Кабмине решили установить государственную регуляцию на маржу операторов АЗС : цены на АЗС с мая 2021 г. определял Кабмин по расчетам Министерства экономики.

После российского вторжения в феврале 2022 года Украина столкнулась с жестким дефицитом топлива . До полномасштабной войны основным поставщиком топлива в Украине были Россия и Белоруссия. После начала войны трейдеры были вынуждены переориентировать поставки топлива с востока на запад. Из-за дефицита цены на горючее взлетели вверх. При этом в сегменте оптовых продаж в отличие от торговли на АЗС ценовое регулирование бездействовало. Так что почти все топливо в стране реализовывалось для коммерческих клиентов , а на АЗС были лимиты и очереди.

Чтобы выйти из кризиса Правительство сначала пошло на снижение акциза и НДС на горючее, а уже потом отменило ценовое регулирование. Кроме этого было легализовано производство и торговлю горючим экологического стандарта ниже "Евро-5". Эти меры позволили не только наполнить рынок горючим и преодолеть топливный кризис, но и вывели из тени значительную часть топливного рынка. Из-за низкой ставки НДС топливным трейдерам стало невыгодно торговать налоговым кредитом.

В конце марта этого года глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев заявил, что с 1 июля в Украине возобновят акциз в 20% на горючее ( довоенный акциз вернули еще в сентябре 2022 года , хоть и не с первого раза ). Рынок тогда почти единогласно заявил, что это решение хоть и повысит поступление в бюджет, но вместе с этим увеличит риски возврата к старым схемам .

Теневой рынок нефтепродуктов сегодня

Глава "Нефтегазовой" ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко считает, что проблема с теневым рынком нефтепродуктов никуда не делась с начала полномасштабной войны, хотя эксперты и отмечают снижение этого сегмента до 11%.

“Проблемы остались те же: изготовление контрафактного горючего на мини-НПЗ, продажа горючего на АЗС за наличные деньги без предоставления фискальных чеков или предоставления фиктивных чеков, то есть вне касс и скруточные схемы по НДС. К сожалению, специалисты отмечают тенденцию роста тени. После снижения НДС в мае 2022 года до 7% объем скручиваний значительно снизился”, - говорит Старовойтенко.

Глава ассоциации рассказывает, что на апрель 2023 года на подконтрольной территории Украины с признаками нарушения действующего законодательства работает более 330 мест розничной торговли горючим, что показывает рост по сравнению с 2021 годом. География нелегальных АЗС – вся Украина, самая большая концентрация – Львовский и Киевский регионы.

"Неконкурентное преимущество нелегалов над белым бизнесом состоит в том, что они могут давать значительно более низкую цену для покупателя за счет, в первую очередь, неуплаты налогов, а также, за счет пренебрежения требованиями градостроительного законодательства, пожарной безопасности и законодательства по вопросам охраны труда", – говорит Старовойтенко.

Он также говорит, что, по информации НАУ, в Украине работает около 20 мини-НПЗ, и считает, что государство должно обратить внимание на такие объекты: какую продукцию и какого качества они производят, наличие соответствующих разрешений и лицензий, полнота уплаты налогов.

“Объем производства горючего на этих объектах оценивается экспертами в 50 тыс. тонн. От их махинаций только из-за неуплаты акциза Госбюджет теряет около 250 млн гривен каждый месяц”, - говорит Старовойтенко.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что топливный рынок фактически выведен из тени благодаря тем мерам, которые государство предприняло для преодоления топливного кризиса весной 2022 года.

Малые нефтеперерабатывающие заводы, которые еще 2 года назад были костью в горле белого топливного бизнеса и государство, сейчас работают в достаточно правовом поле и платят акциз, поскольку государство разрешило продавать топливо ниже экологического стандарта Евро-5. А снижение налогов на топливо сделало невыгодными налоговые махинации.

“При ставке НДС в 7% скрутки делать практически нереально. Этим могут заниматься только очень крупные игроки на рынке, которые заработают ощутимые суммы за счет объемов. Вообще чем НДС меньше, тем больше мраки по налоговым схемам”, - говорит Сиренко.

Эксперт рассказывает, что многие из ранее нелегальных АЗС, или так называемых "бочек" также получили лицензию на торговлю горючим до 2024 года, что позволило вывести из тени и этот сегмент рынка.

“У многих бочек сейчас есть лицензии до 2024 года и доступ дешевого топлива. Расходы на такие заправки небольшие почему бы не поработать. Некоторые из них даже ставят стелу. Это фактически тот же лоукост-сегмент, стимулирующий большие сети АЗС”, - говорит Сиренко.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин тоже считает, что рынок снижения налогов и требований к горючему дали возможность легализовать деятельность мини-НПЗ и сделали невозможными "скрутки".

“В настоящее время теневого рынка горючего как такового нет. На сегодняшний день разрешено торговать топливом стандарта ниже Евро-5. Так что мини-НПЗ работают в правовом поле. Конечно, они мешают крупным компаниям, сбивают цены на рынке, но они платят акциз. Хотя не исключены ситуации, когда декларируется производство 500 литров горючего и из этого объема уплачивается акциз, а на самом деле изготовлено и реализовано 1000 литров. Но это все не так массово, как было раньше. "Бочки" тоже легализовались, все с лицензиями и имеют кассовые аппараты", - говорит бизнесмен.

После 1 июля рынок ожидает рост налоговых махинаций

Левшкин рассказывает, что заниматься налоговыми схемами для игроков топливного рынка невыгодно из-за низких ставок НДС. Но уже с 1 июля, когда ставка этого налога будет не 7%, а 20% схемы снова заработают.

Появится спрос на налоговый кредит со стороны аграриев, транспортных компаний и перерабатывающих предприятий, которым минимизировать собственные налоговые обязательства. Я думаю, что из-за значительного спроса торговать налоговым кредитом начнут и крупные компании, как это было до полномасштабной войны. Тогда некоторые крупные национальные операторы АЗС являлись крупными поставщиками налогового кредита. Вместе с этим вернутся и коррупционные схемы: проверки, обыски силовиков, крышевание и подкуп судов», - говорит бизнесмен.

Он отмечает, что уже с 1 июля у всех операторов АЗС возникнет проблема из-за разницы между уплаченным НДС за горючее, которое ранее было ввезено в страну за 7% и реализовано при ставке НДС в 20%.

“Если я купил горючее в Болгарии ввез его 30 июня и растаможил и уплатил НДС по ставке 7%, а уже 1 июня продал по безналичному расчету юридическому лицу, то я должен регистрировать налоговую накладную со ставкой НДС 20%. Здесь вопрос где я возьму 13% разницы? Есть довольно простой ответ - я должен пополнить счет живыми деньгами. Так что начиная с 15 июня операторы АЗС должны будут повысить цену. Чтобы это не повергло в шок, операторы будут резать маркетинговые скидки и несколько повысят цены на потолки. Повышать цену будут постепенно и в результате крупные сети как ОККО будут торговать дизтопливом за 50 грн/л, а я за 45 грн/л”, - говорит Леушкин.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также считает , что возврат налогов до уровня, предшествовавшего полномасштабному вторжению, приведет к удорожанию горючего. По его прогнозу, бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо на 8 грн/л, а сжиженный газ на 3 грн/л. Однако главной проблемой, которая возникнет на рынке после 1 июля, будет возврат налоговых схем.

“Я и все без исключения трейдеры видят проблему в возвращении схем по неуплате НДС, которую планируют повысить с 7% до 20%. Невероятно, но факт: 7% НДС убили весь схематоз, который до войны являлся главной проблемой рынка и налоговой. "Мы столько НДС не платили еще никогда", – за последний год такое я слышал от трейдеров неоднократно. Если снова 20% - это путь назад, во тьму и тень.

То есть, получим грустное бинго: цены вырастут, а казна не получит запланированные средства”, - отмечает Куюн.

Он считает, что оптимальным выходом в этой ситуации будет оставить НДС низким, а потребности бюджета закрывать путем увеличения акцизов. Эксперт предлагает следующие показатели: бензин и дизтопливо – 190 евро/1000 л (ставки, предшествующие полномасштабному вторжению 213 и 139,5 евро), автогаз – 150 евро (52).

Куюн отмечает, что такое повышение будет равномерным для всех марок горючего и позволит смягчить рост цен и удержать их на уровне менее 50 грн/л. Кроме этого при реализации такого предложения сжиженный газ останется вдвое дешевле бензина и сохранит свои конкурентные преимущества, а Украина выполнит требования перед Международным валютным фондом относительно постепенного увеличения акцизов на топливо.

Сиренко считает, что компании не будут платить НДС в 20%, а будут пытаться свернуть его до нуля, но вместе с тем разницу в процентной ставке переведут на плечи потребителя.

“На самом деле не будет большой разницы, какой будет процентная ставка НДС: хоть 20% хоть 50%. Все равно НДС постараются скрутить. Как вы считаете почему у крупных операторов импортер горючего одно юридическое лицо, а в розницу горючим торгует другое юридическое лицо? Пока горючее уходит от импортера на АЗС в цепочке есть еще много юридических лиц. В отличие от акциза необходимо уплатить сразу НДС это обязательство, и обычно, когда наступает дата выполнения обязательств НДС скручивают до 1-2%. Иногда бывает так, что налоговые обязательства списывают на отдельную компанию, которую потом банкротят”, - говорит Сиренко.

Эксперт считает, что решение о снижении ставки НДС, которое государство приняло прошлой весной, было ошибочным, поскольку цены на топливо все равно выросли, а трейдеры с рынка горючего получили возможность неплохо заработать за счет высокой маржи.