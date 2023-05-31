На Миколаївщині директора АЗС викрили на торгівлі "бодягою": її продавали й бюджетним організаціям (ФОТО)

Поліція 29 травня повідомила директору однієї з мереж автозаправних станцій про підозру в торгівлі фальсифікатом. Про це повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що в ході розслідування схеми продажу низькоякісного пального на Миколаївщині правоохоронці встановили, що до її організації причетний директор мережі АЗС, який за допомогою спільників налагодив виробництво, перевезення та збут таких нафтопродуктів.

10 травня слідчі обласного главку та облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели перший етап спецоперації. Тоді за місцями проживання фігурантів, місцезнаходженням фальсифікованого пального та АЗС вилучили понад 35 тонн пального, а також кошти в іноземній та національній валюті загальною сумою понад 1,5 мільйона гривень та чорнові записи.

Розслідуванням встановлено постачальників незаконно виготовлених нафтопродуктів, а також бюджетні організації, які закуповували їх у тіньових ділків. З метою відшукання доказів злочинної діяльності учасників угруповання поліцейські провели другий етап заходів, під час якого вилучили ще близько 25 тонн нафтопродуктів.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура Фото: Миколаївська обласна прокуратура Фото: Миколаївська обласна прокуратура Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Організаторові протиправної діяльності наразі повідомлено про підозру за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).

Розслідування триває, проводиться аналіз вилученої документації, призначено низку експертиз. Встановлюються інші учасники схеми для подальшого притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше у травні про викриття в Миколаївській області розгалуженої мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним, повідомляло Державне бюро розслідувань. Воно розслідує справу за статтями про зловживання владою та, власне, незаконний збут підакцизних товарів.