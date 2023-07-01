На заправці ОККО під Львовом заливали бензин з водою: що кажуть в самій компанії

Мережа автозаправних комплексів ОККО пояснює технічною несправністю заливання напередодні зіпсованого палива на заправці у селі Солонка під Львовом. Про це йдеться в заяві компанії.

"Сьогодні на АЗК у Львівській області, село Солонка, вулиця Стрийська, 34 о 18:30 сталася технічна несправність, і вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95. Не в наших правилах замовчувати такі речі. Ми визнаємо технічну несправність", - кажуть в ОККО.

Компанія попросила вибачення за завдані незручності та закликала всії водіїв, які заправилися на цьому АЗК бензином А-95 після 18:30 суботи звернутися у разі виникнення несправностей з авто на гарячу лінію ОККО за телефоном 0-800-501-101.

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"Наразі ми фіксуємо всі звернення, оперативно опрацьовуємо заявки, витрати на ремонт та евакуатори будуть компенсовані", - запевнили в компанії.

Як передає "Львівський портал", щонайменше 10 автомобілів напередодні вийшли із ладу після заправки пальним на вказаній АЗС ОККО: на місце події викликали правоохоронців та евакуатори.

В соцмережах також з'явилося відео, на якому люди в присутності правоохоронців та працівників ОККО самостійно відібрали зразок бензину А-95, заливши паливо у чистий бутель з-під води, проте залита речовина виявилася каламутною і в ньому швидко випав осад.

Нагадаємо також, що минулого року схожий скандал виник через роботу АЗС WOG в Одесі, яка "помилково заправляла сумішшю двох видів пального": в мережі тоді розповсюдилася інформація, що замість бензину там заливали клієнтам дизпаливо.