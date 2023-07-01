На заправке ОККО во Львове заливали бензин с водой: что говорят в самой компании

Сеть автозаправочных комплексов ОККО объясняет технической неисправностью заливку накануне испорченного топлива на заправке в селе Солонка под Львовом. Об этом говорится в заявлении компании.

"Сегодня на АЗК во Львовской области, село Солонка, улица Стрыйская, 34 в 18:30 произошла техническая неисправность, и вода попала в резервуар с бензином марки А-95. Не в наших правилах умалчивать такие вещи. Мы признаем техническую неисправность", - говорят в ОККО.

Компания принесла извинения за причиненные неудобства и призвала всех водителей, заправившихся на этом АЗК бензином А-95 после 18:30 субботы обратиться в случае возникновения неисправностей с авто на горячую линию ОККО по телефону 0-800-501-101.

"Сейчас мы фиксируем все обращения, оперативно прорабатываем заявки, расходы на ремонт и эвакуаторы будут компенсированы", - заверили в компании.

Как передает "Львовский портал", по меньшей мере, 10 автомобилей накануне вышли из строя после заправки горючим на указанной АЗС ОККО: на место происшествия вызвали правоохранителей и эвакуаторы.

В соцсетях также появилось видео, на котором люди в присутствии правоохранителей и сотрудников ОККО самостоятельно отобрали образец бензина А-95, залив топливо в чистый бутыль из-под воды, однако залитое вещество оказалось мутным и в нем быстро выпал осадок.

Напомним также, что в прошлом году подобный скандал возник из-за работы АЗС WOG в Одессе, которая "ошибочно заправляла смесью двух видов горючего": в сети тогда распространилась информация, что вместо бензина там заливали клиентам дизтопливо. .