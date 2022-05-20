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У WOG відреагували на скандал в Одесі, де її АЗС замість бензину заливала дизпаливо
Мережа автозаправних комплексів WOG обіцяє компенсувати збитки всім водіям, які постраждали напередодні через дії на заправці біля житлового комплексу "Альтаїр" в Одесі.
Як йдеться в повідомленні компанії, 19 травня на АЗК на Люстдорфській дорозі, 55, стався "прикрий інцидент": внаслідок технічного збою при відпустці пального в період з 12:45 до 13:53 ряд автомобілів було помилково заправлено сумішшю двох видів пального.
"Наразі з усіма клієнтами, що могли постраждати внаслідок цієї ситуації, встановлюється контакт. Витрати, пов’язані з ремонтом через проблеми з пальним, мережа АЗК WOG компенсує", - заявили в прес-службі.
Тих, хто заправлявся за згаданою адресою у вказаний час, просять звернутися до Центру підтримки клієнтів за телефоном: 0-800-300-525, безпосередньо на сам АЗК або зателефонувати за телефоном 067-361-10-52.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми визнаємо свою відповідальність та докладемо максимум зусиль для мінімізації наслідків, компенсації витрат та збереження довіри наших клієнтів", - запевнили у компанії.
Зазначимо також, що нещодавно WOG удвічі збільшив добовий ліміт продажу бензину "в одні руки" для приватних клієнтів.