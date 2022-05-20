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В WOG отреагировали на скандал в Одессе, где ее АЗС вместо бензина заливала дизтопливо
Сеть автозаправочных комплексов WOG обещает компенсировать ущерб всем водителям, пострадавшим накануне из-за действий на заправке у жилого комплекса "Альтаир" в Одессе.
Как говорится в сообщении компании, 19 мая на АЗК на Люстдорфской дороге, 55, произошел "досадный инцидент": в результате технического сбоя при отпуске горючего в период с 12:45 до 13:53 ряд автомобилей был ошибочно заправлен смесью двух видов горючего.
"В настоящее время со всеми клиентами, которые могли пострадать в результате этой ситуации, устанавливается контакт. Расходы, связанные с ремонтом из-за проблем с горючим, сеть АЗК WOG компенсирует", - заявили в пресс-службе.
Тех, кто заправлялся по упомянутому адресу в указанное время, просят обратиться в Центр поддержки клиентов по телефону: 0-800-300-525, непосредственно на сам АЗК или позвонить по телефону 067-361-10-52.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы признаем свою ответственность и приложим максимум усилий для минимизации последствий, компенсации затрат и сохранения доверия наших клиентов", - заверили в компании.
Отметим также, что недавно WOG вдвое увеличил суточный лимит продажи бензина "в одни руки" для частных клиентов.