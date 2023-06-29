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БЕБ вилучило у однієї з мереж АЗС палива на 260 мільйонів гривень (ФОТО)
Бюро економічної безпеки України повідомляє про викриття службових осіб компанії-оператора автозаправних станцій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через незаконний обіг паливно-мастильних матеріалів.
Зазначається, що працівники компанії вони купували фальсифіковане дизпаливо та бензин марок А-92 та А-95, яке у подальшому перепродавали через мережу власних АЗС на території однієї з областей.
"Купівля палива відбувалася без документів, що підтверджують якісні характеристики палива, а господарська діяльність здійснювалася без сплати акцизного податку. Такі дії службових осіб компанії призвели до ухилення від сплати податків у розмірі близько 30 мільйонів гривень", - кажуть в БЕБ.
Детективи провели обшуки на території адміністративних, складських, офісних приміщень компанії та АЗС. Вилучено понад 5,8 мільйона літрів незаконно придбаного пального, документи фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з контрагентами, документи бухгалтерського та податкового обліку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Орієнтовна вартість вилученого палива становить понад 260 мільйонів гривень. Наразі здійснюється підготовка до проведення експертиз та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Розслідування ведеться за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб) та частиною 3 статті 212 КК (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора. Інші подробиці в бюро наразі не наводять.
Нагадаємо також, що місяць тому на торгівлі фальсифікованим пальним викрили директора АЗС в Миколаївській області. Нещодавно ж вже у Дніпропетровській області знайшли підпільний нафтопереробний завод, що виробляв до 500 тонн фальшивого пального на місяць, яке через підставні компанії-"прокладки" продавалося мережі АЗС.