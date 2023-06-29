БЕБ вилучило у однієї з мереж АЗС палива на 260 мільйонів гривень (ФОТО)

Бюро економічної безпеки України повідомляє про викриття службових осіб компанії-оператора автозаправних станцій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через незаконний обіг паливно-мастильних матеріалів.

Зазначається, що працівники компанії вони купували фальсифіковане дизпаливо та бензин марок А-92 та А-95, яке у подальшому перепродавали через мережу власних АЗС на території однієї з областей.

"Купівля палива відбувалася без документів, що підтверджують якісні характеристики палива, а господарська діяльність здійснювалася без сплати акцизного податку. Такі дії службових осіб компанії призвели до ухилення від сплати податків у розмірі близько 30 мільйонів гривень", - кажуть в БЕБ.

Детективи провели обшуки на території адміністративних, складських, офісних приміщень компанії та АЗС. Вилучено понад 5,8 мільйона літрів незаконно придбаного пального, документи фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з контрагентами, документи бухгалтерського та податкового обліку.

Орієнтовна вартість вилученого палива становить понад 260 мільйонів гривень. Наразі здійснюється підготовка до проведення експертиз та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Розслідування ведеться за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб) та частиною 3 статті 212 КК (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора. Інші подробиці в бюро наразі не наводять.

Нагадаємо також, що місяць тому на торгівлі фальсифікованим пальним викрили директора АЗС в Миколаївській області. Нещодавно ж вже у Дніпропетровській області знайшли підпільний нафтопереробний завод, що виробляв до 500 тонн фальшивого пального на місяць, яке через підставні компанії-"прокладки" продавалося мережі АЗС.