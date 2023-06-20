На Львівщині знайшли підпільний нафтопереробний завод (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило в одному з сіл Стрийського району підпільне підприємство з виготовлення низькоякісних пально-мастильних матеріалів. Про це йдеться у повідомленнях БЕБ та обласної прокуратури.

Слідством встановлено групу з п’яти осіб, які на спеціальному обладнанні здійснювали переробку нафтопродуктів та збували споживачам контрафактні бензин і дизпаливо. Промислова потужність лінії дозволяла виготовляти до 5 тонн нафтопродуктів щодня.

Під час обшуків на території цеху правоохоронці виявили 12 металевих цистерн та саме обладнання, за допомогою якого вироблялося пальне: реактор з холодильником для конденсації випарів, технологічні насоси, труби, резервуари та інше.

Вилучено близько 25 тисяч літрів нафтопродуктів, а саме 7 тисяч літрів дизельного пального, понад 12 тисяч літрів бензину, а також нафта. За результатами проведених експертиз встановлено, що паливо не відповідає державним стандартам України.

Загальна вартість вилучених товарів складає близько 2,5 мільйона грн. Також при проведенні обшуків у приміщенні виявлено чорнові документи бухгалтерського обліку.

Справа розслідується БЕБ за частиною 3 статті 28, частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб).

Вказано, що всім п'ятьом фігурантам провадження вже повідомили про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровів - облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що напередодні поліція "накрила" в Дніпропетровській області злочинне угруповання, що підпільно виробляло до 500 тонн фальшивого пального на місяць.