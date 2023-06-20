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На Львівщині знайшли підпільний нафтопереробний завод (ФОТО)
Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило в одному з сіл Стрийського району підпільне підприємство з виготовлення низькоякісних пально-мастильних матеріалів. Про це йдеться у повідомленнях БЕБ та обласної прокуратури.
Слідством встановлено групу з п’яти осіб, які на спеціальному обладнанні здійснювали переробку нафтопродуктів та збували споживачам контрафактні бензин і дизпаливо. Промислова потужність лінії дозволяла виготовляти до 5 тонн нафтопродуктів щодня.
Під час обшуків на території цеху правоохоронці виявили 12 металевих цистерн та саме обладнання, за допомогою якого вироблялося пальне: реактор з холодильником для конденсації випарів, технологічні насоси, труби, резервуари та інше.
Вилучено близько 25 тисяч літрів нафтопродуктів, а саме 7 тисяч літрів дизельного пального, понад 12 тисяч літрів бензину, а також нафта. За результатами проведених експертиз встановлено, що паливо не відповідає державним стандартам України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загальна вартість вилучених товарів складає близько 2,5 мільйона грн. Також при проведенні обшуків у приміщенні виявлено чорнові документи бухгалтерського обліку.
Справа розслідується БЕБ за частиною 3 статті 28, частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб).
Вказано, що всім п'ятьом фігурантам провадження вже повідомили про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровів - облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Нагадаємо також, що напередодні поліція "накрила" в Дніпропетровській області злочинне угруповання, що підпільно виробляло до 500 тонн фальшивого пального на місяць.