Во Львовской области нашли подпольный нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило в одном из сел Стрыйского района подпольное предприятие по изготовлению низкокачественных горюче-смазочных материалов. Об этом говорится в сообщениях БЭБ и областной прокуратуры.

Следствием установлена группа из пяти человек, которые на специальном оборудовании осуществляли переработку и сбывали потребителям контрафактные бензин и дизтопливо. Промышленная мощность линии позволяла производить до 5 тонн нефтепродуктов ежедневно.

В ходе обысков на территории цеха правоохранители обнаружили 12 металлических цистерн и само оборудование, с помощью которого производилось горючее: реактор с холодильником для конденсации испарений, технологические насосы, трубы, резервуары и прочее.

Изъято около 25 тысяч литров нефтепродуктов, а именно 7 тысяч литров дизельного горючего, более 12 тысяч литров бензина, а также нефть. По результатам проведенных экспертиз установлено, что топливо не соответствует государственным стандартам Украины.

Общая стоимость изъятых товаров составляет около 2,5 миллиона гривен. Также при проведении обысков в помещении обнаружены черновые документы бухгалтерского учета.

Дело расследуется БЭБ по части 3 статьи 28, частям 1 и 2 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение в целях сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц).

Указано, что всем пяти фигурантам производства уже сообщили о подозрении. Процессуальное руководство по делу осуществляет Львовская областная прокуратура, оперативное сопровождение - облуправление департамента стратегических расследований Нацполиции.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним также, что накануне полиция "накрыла" в Днепропетровской области преступную группировку, подпольно производившую до 500 тонн фальшивого горючего в месяц.