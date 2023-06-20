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Во Львовской области нашли подпольный нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)
Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило в одном из сел Стрыйского района подпольное предприятие по изготовлению низкокачественных горюче-смазочных материалов. Об этом говорится в сообщениях БЭБ и областной прокуратуры.
Следствием установлена группа из пяти человек, которые на специальном оборудовании осуществляли переработку и сбывали потребителям контрафактные бензин и дизтопливо. Промышленная мощность линии позволяла производить до 5 тонн нефтепродуктов ежедневно.
В ходе обысков на территории цеха правоохранители обнаружили 12 металлических цистерн и само оборудование, с помощью которого производилось горючее: реактор с холодильником для конденсации испарений, технологические насосы, трубы, резервуары и прочее.
Изъято около 25 тысяч литров нефтепродуктов, а именно 7 тысяч литров дизельного горючего, более 12 тысяч литров бензина, а также нефть. По результатам проведенных экспертиз установлено, что топливо не соответствует государственным стандартам Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Общая стоимость изъятых товаров составляет около 2,5 миллиона гривен. Также при проведении обысков в помещении обнаружены черновые документы бухгалтерского учета.
Дело расследуется БЭБ по части 3 статьи 28, частям 1 и 2 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение в целях сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц).
Указано, что всем пяти фигурантам производства уже сообщили о подозрении. Процессуальное руководство по делу осуществляет Львовская областная прокуратура, оперативное сопровождение - облуправление департамента стратегических расследований Нацполиции.
Напомним также, что накануне полиция "накрыла" в Днепропетровской области преступную группировку, подпольно производившую до 500 тонн фальшивого горючего в месяц.