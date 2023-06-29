БЭБ изъяло у одной из сетей АЗС топлива на 260 миллионов гривен (ФОТО)

Бюро экономической безопасности Украины сообщает о разоблачении должностных лиц компании-оператора автозаправочных станций в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах через незаконный оборот горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что работники компании покупали фальсифицированное дизтопливо и бензин марок А-92 и А-95, которое в дальнейшем перепродавали через сеть собственных АЗС на территории одной из областей.

"Покупка топлива происходила без документов, подтверждающих качественные характеристики топлива, а хозяйственная деятельность осуществлялась без уплаты акцизного налога. Такие действия должностных лиц компании привели к уклонению от уплаты налогов в размере около 30 миллионов гривен", – говорят в БЭБ.

Детективы провели обыски на территории административных, складских, офисных помещений компании и АЗС. Изъято более 5,8 миллиона литров незаконно приобретенного горючего, документы финансово-хозяйственной деятельности по взаимоотношениям с контрагентами, документы бухгалтерского и налогового учета.

Примерная стоимость изъятого топлива составляет более 260 миллионов гривен. В настоящее время осуществляется подготовка к проведению экспертиз и устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Расследование ведется по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение в целях сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц) и части 3 статьи 212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора. Другие подробности в бюро пока не приводят.

Напомним также, что месяц назад на торговле фальсифицированным топливом поймали директора АЗС в Николаевской области. Недавно же уже в Днепропетровской области был найден подпольный нефтеперерабатывающий завод, производивший до 500 тонн фальшивого горючего в месяц, которое через подставные компании-"прокладки" продавалось сети АЗС.