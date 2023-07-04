Горючее на заправках продолжает дорожать: какие цены на бензин, дизель и газ сегодня

В Украине за 3-4 июля выросли средние розничные цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что бензин А-95 в среднем подорожал на 0,58 грн/л (до 47,47 грн/л), А-95+ – на 0,38 грн/л (до 50,01 грн/л), а дизельное топливо – на 0,71 грн/л (до 46,15 грн/л).

Сеть "Укрнафта" подняла цены на бензины и ДТ на 2 грн/л. Бензин А-95 там стоит 45,90 грн/л, А-95+ – 47,90 грн/л, а дизель – 44,90 грн/л.

В свою очередь на заправках SOCAR обычная "пятерка" и дизтопливо подорожали на 1,8 грн/л.

На станциях ОККО и WOG дизтопливо прибавило в цене 1 грн/л (до 48,99 грн/л). А UPG увеличила ценник А-95 на 3,2 грн/л (до 47,90 грн/л).

Кроме того, цены выросли в сетях AMIC, Shell, "Автотранс", Chipo, "Кворум", "БРСМ-Нефть", U.GO, KLO и других.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в период с 3 по 4 июля 2023 года, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Что касается автогаза, то он в среднем подорожал на 17 копеек – средняя цена составляет 22,98 грн/л.

Больше всего цену подняла сеть Luxwen – на 1,10 грн/л (до 22,29 грн/л). Минимально автомобильный газ подорожал на заправках Chipo – на 13 копеек (до 22,38 грн/л).

На станциях UPG, ОККО, WOG и других автогаз прибавил в цене 54, 56 и 42 копейки на литре – до 23,70 грн/л, 24.12 грн/л и 24,08 грн/л соответственно.

В то же время большинство сетей пока не увеличили ценники на автогаз, а на АЗС VostokGaz это топливо даже подешевело на 50 коп./л.

Цены на автогаз и их изменение с 3 по 4 июля 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Напомним, с 1 июля прекратила действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%. Эксперты и участники рынка прогнозировали, что это приведет к повышению стоимости горючего (что и произошло). Подробнее об этом читайте здесь.

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