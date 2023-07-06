Шмигаль советует местным общинам не поднимать тарифы: у вас достаточно денег

Премьер-министр Денис Шмыгаль убеждает, что у местных общин достаточно денег, чтобы удерживать тарифы - в частности на воду. Об этом он отметил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Местные бюджеты имеют возможности поддержать финансово коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, и не повышать тарифы для людей. На сегодняшний день остатки на счетах местных бюджетов составляют более 150 млрд грн. Это позволяет общинам поддержать водоканалы и не возлагать дополнительное бремя платежей на граждан”, - заявил премьер.

Также он высказал свои соображения относительно цен на горючее.

“Снижение налогов в марте прошлого года позволило предотвратить подорожание горючего в трудные времена. Сейчас возврат налогов на довоенный уровень – это одно из наших обязательств перед МВФ, а также немаловажная часть поддержки наших Вооруженных сил. Ведь каждая уплаченная в бюджет гривна сегодня идет на нужды сил безопасности и обороны”, - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время, недавно именно Дениса Шмыгаля обвинили, что это он инициировал повышение тарифов на электроэнергию и водоснабжение.

Ранее Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к правительству и персонально премьеру Шмыгалю по поводу тарифов. Так, АГУ в марте 2023 года просила Кабмин компенсировать из госбюджета предприятиям тепло- и водоснабжения разницу в тарифах на общую сумму 36 млрд грн.

А накануне предыдущего отопительного сезона в октябре 2022 года АГУ обращалась непосредственно к Денису Шмыгалю с просьбой не допустить принятия подготовленного правительством распоряжения относительно существенного удорожания газа для предприятий и соответствующего роста тарифов на отопление, ведь оно противоречит нормам действующего закона.