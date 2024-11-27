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Правительство утвердило новый порядок возврата продуктов: как изменится механизм и сроки
Кабинет Министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.
Отмечается, что предложенный механизм позволит защитить права покупателей и одновременно предоставит бизнесу возможность быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы.
Порядок предусматривает возможность :
· Замены непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов на пригодные;
· выплаты покупателю средств за возврат таких продуктов.
Сроки замены или возврата продуктов с момента его приобретения:
· В течение суток – пищевые продукты, хранящиеся при температуре +6 °C;
· не позднее 3 календарных дней – продукты, предельный срок потребления (дата "применить к") или минимальный срок годности которых не превышает 14 дней;
· не позднее 14 дней с момента приобретения продуктов, срок годности которых превышает 14 дней.
В случае дистанционного приобретения товаров, предполагается, что сроки возврата и замены начинают отсчет с момента фактического получения продукции покупателем.
Напомним, с 2025 года в Украинебудет расширена закупка свежей фермерской продукции для ВСУ. Это будет включать сезонные овощи и фрукты, в том числе кабачки, томаты, картофель, капусту и яблоки.