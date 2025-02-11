Безбар'єрність, розвиток бізнесу, захист споживачів: затверджено нові правила торговельного обслуговування

Кабмін ухвалив нові правила торговельного обслуговування населення. Цей документ визначає чіткіші та зрозуміліші норми для ведення торгівлі, посилюючи захист прав споживачів, зокрема в сфері мережевої торгівлі. Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про правила

Зазначається, що при розробці оновлених правил торговельного обслуговування населення було поставлено мету створити документ, який відповідав би сучасним вимогам.

Нові правила мають на меті не лише захист прав споживачів, а й сприяння розвитку бізнесу, чесній конкуренції та зниженню корупційних ризиків. Одним із основних аспектів стало забезпечення безбар’єрного середовища.

Окрім цього, увага була приділена створенню належних умов праці для працівників торговельних підприємств.

Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги — зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю.

Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця. Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об’єктів.

Основні зміни в оновлених правилах торговельного обслуговування населення:

Розширення прав споживачів: можливість отримувати інформацію про товари та продавців через QR-код, з можливістю запиту паперової форми.

Удосконалення організації торгівлі: обов'язкова наявність окремих приміщень для зберігання особистих речей працівників.

Вимоги до вимірювальних приладів: точність та відповідність законодавству про метрологію.

Мережева торгівля: компанії повинні мати складські приміщення та продавати товари через агентів або доставляти їх покупцям.

Інтернет-магазини: надання повної інформації про товар та продавця.

Регулювання оптової торгівлі: чітке регламентування, включаючи інтернет-магазини.

Заборона на небезпечні товари: забороняється продаж товарів, що виглядають як їжа, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів).

Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.