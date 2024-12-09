Небезпечна продукція: заходи щодо захисту прав споживачів посилять

Держпродспоживслужба розробила та затвердила секторальний план ринкового нагляду на 2025 рік, який передбачає посилення контролю за імпортною продукцією, зокрема через посилення перевірок товарів, що потрапляють на ринок неофіційними каналами. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Плани на 2025 рік

Планується вдосконалення системи моніторингу та підвищення ефективності заходів щодо запобігання потраплянню небезпечної продукції на ринок.

Особлива увага буде приділена проблемі "сірого" імпорту та контрабанді товарів, які надходять на ринок без необхідної документації, наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Зазначається, що під час розроблення проєкту секторального плану ринкового нагляду Держпродспоживслужби на 2025 рік, враховано:

· належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику;

· результати моніторингу вжитих обмежувальних заходів;

· результати аналізу відомостей, включених до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

· аналіз інформації, одержаної за допомогою міжнародної системи повідомлень про продукцію, що становить серйозний ризик «RAPEX»;

· результатів моніторингу причин і кількості звернень споживачів про захист їх права на безпеку продукції, причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок використання продукції, який здійснюється в межах сфери відповідальності;

· комплексний аналіз результатів роботи територіальних органів Держпродспоживслужби за 2023 - 2024 роки.

Проблемні товари у 2024 році

Згідно з даними міжнародної системи RAPEX, найбільш небезпечними товарами виявилися:

· Іграшки, що містять токсичні речовини або дрібні деталі, небезпечні для дітей.

· Електричне та електронне обладнання, яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом.

· Освітлювальні пристрої, що не відповідають нормам випромінювання.

Які перевірки проведено у 2024 році

Протягом 2024 року фахівці Держпродспоживслужби провели понад 900 перевірок характеристик продукції, в результаті яких було виявлено більше 746 тисяч одиниць ламп з неспрямованим випромінюванням та понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідали вимогам безпеки та могли становити загрозу для здоров’я споживачів.

Продукція, що не відповідає встановленим стандартам, класифікується як високо ризикована. Це стосується насамперед товарів, призначених для вразливих категорій споживачів — дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, що містить небезпечні хімічні чи біологічні компоненти.

Рекомендації для споживачів:

Обирайте продукцію тільки від перевірених виробників та постачальників. Якщо ви виявили небезпечні товари, негайно звертайтесь до Держпродспоживслужби.

Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.