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Опасная продукция: меры по защите прав потребителей усилят
Госпродслужба разработала и утвердила секторальный план рыночного надзора на 2025 год, который предусматривает усиление контроля за импортной продукцией, в частности, из-за усиления проверок товаров, попадающих на рынок неофициальными каналами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Планы на 2025 год
Планируется усовершенствование системы мониторинга и повышение эффективности мер по предотвращению попадания опасной продукции на рынок.
Особое внимание будет уделено проблеме "серого" импорта и контрабанде поступающих на рынок товаров без необходимой документации, отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Отмечается, что при разработке проекта секторального плана рыночного надзора Госпродпотребслужбы на 2025 год учтено:
· принадлежность видов продукции к повышенной степени риска;
· результаты мониторинга принятых ограничительных мер;
· результаты анализа сведений, включенных в систему оперативного взаимного оповещения о продукции, что представляет серьезный риск;
· анализ информации, полученной с помощью международной системы сообщений о продукции, представляющей серьезный риск "RAPEX";
· результаты мониторинга причин и количества обращений потребителей о защите их права на безопасность продукции, причин и количества несчастных случаев и случаев причинения вреда здоровью людей вследствие использования продукции, осуществляемой в пределах сферы ответственности;
· комплексный анализ результатов работы территориальных органов Госпродпотребслужбы за 2023 – 2024 годы.
Проблемные товары в 2024 году
Согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами оказались:
· Игрушки, содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасны для детей.
· Электрическое и электронное оборудование, представляющее риск возгорания или поражения электрическим током.
· Осветительные устройства, не отвечающие нормам излучения.
Какие проверки проведены в 2024 году
В течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было обнаружено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не отвечали требованиям безопасности и могли представлять угрозу здоровью потребителей.
Продукция, не соответствующая установленным стандартам, классифицируется как высоко рискованная.
Рекомендации для потребителей:
- Выбирайте продукцию только от проверенных производителей и поставщиков.
- Если вы обнаружили опасные товары, немедленно обращайтесь в Госпродпотребслужбу.
Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.