Опасная продукция: меры по защите прав потребителей усилят

Госпродслужба разработала и утвердила секторальный план рыночного надзора на 2025 год, который предусматривает усиление контроля за импортной продукцией, в частности, из-за усиления проверок товаров, попадающих на рынок неофициальными каналами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Планы на 2025 год

Планируется усовершенствование системы мониторинга и повышение эффективности мер по предотвращению попадания опасной продукции на рынок.

Особое внимание будет уделено проблеме "серого" импорта и контрабанде поступающих на рынок товаров без необходимой документации, отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Отмечается, что при разработке проекта секторального плана рыночного надзора Госпродпотребслужбы на 2025 год учтено:

· принадлежность видов продукции к повышенной степени риска;

· результаты мониторинга принятых ограничительных мер;

· результаты анализа сведений, включенных в систему оперативного взаимного оповещения о продукции, что представляет серьезный риск;

· анализ информации, полученной с помощью международной системы сообщений о продукции, представляющей серьезный риск "RAPEX";

· результаты мониторинга причин и количества обращений потребителей о защите их права на безопасность продукции, причин и количества несчастных случаев и случаев причинения вреда здоровью людей вследствие использования продукции, осуществляемой в пределах сферы ответственности;

· комплексный анализ результатов работы территориальных органов Госпродпотребслужбы за 2023 – 2024 годы.

Проблемные товары в 2024 году

Согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами оказались:

· Игрушки, содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасны для детей.

· Электрическое и электронное оборудование, представляющее риск возгорания или поражения электрическим током.

· Осветительные устройства, не отвечающие нормам излучения.

Какие проверки проведены в 2024 году

В течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было обнаружено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не отвечали требованиям безопасности и могли представлять угрозу здоровью потребителей.

Продукция, не соответствующая установленным стандартам, классифицируется как высоко рискованная.

Рекомендации для потребителей:

Выбирайте продукцию только от проверенных производителей и поставщиков. Если вы обнаружили опасные товары, немедленно обращайтесь в Госпродпотребслужбу.

Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.