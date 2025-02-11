Безбарьерность, развитие бизнеса, защита потребителей: утверждены новые правила торгового обслуживания

Кабмин принял новые правила торгового обслуживания населения. Этот документ определяет более четкие и более понятные нормы ведения торговли, усиливая защиту прав потребителей, в частности в сфере сетевой торговли. Новые правила вступят в силу после завершения военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно о правилах

Отмечается, что при разработке обновленных правил торгового обслуживания населения была поставлена цель создать документ, отвечающий современным требованиям.

Новые правила преследуют не только защиту прав потребителей, но и содействие развитию бизнеса, честной конкуренции и снижению коррупционных рисков. Одним из основных аспектов стало обеспечение безбарьерной среды.

Кроме того, внимание было уделено созданию надлежащих условий труда для работников торговых предприятий.

Обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и общепита для людей с инвалидностью.

Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца. Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Основные изменения в обновленных правилах торгового обслуживания населения:

Расширение прав потребителей: возможность получать информацию о товарах и продавцах через QR-код с возможностью запроса бумажной формы.

Совершенствование торговой организации: обязательно наличие отдельных помещений для хранения личных вещей работников.

Требования к измерительным приборам: точность и соответствие законодательству о метрологии.

Сетевая торговля: компании должны иметь складские помещения и продавать товары через агентов или доставлять их покупателям.

Интернет-магазины: предоставление полной информации о товаре и продавце.

Регулировка оптовой торговли: четкое регламентирование, включая интернет-магазины.

Запрет на опасные товары: запрещается продажа товаров, которые выглядят как еда, но не съедобны (например, игрушки в виде фруктов).

Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.