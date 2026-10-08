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Новости
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Одна из стран ЕС продлила временную защиту для украинцев до 2028 года: что изменится для беженцев

флаг Литвы
Литва разрешила украинцам оставаться в стране до 2028 года / Depositphotos

Правительство Литовской Республики приняло официальное решение о продолжении действия временной защиты для граждан Украины, выехавших в страну из-за полномасштабной российской агрессии. Срок действия защиты продлен до 4 марта 2028 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Литвы.

Этот шаг позволяет привести национальное законодательство в соответствие с недавним постановлением Совета Европейского Союза о пролонгации европейского механизма временной защиты.

"Война в Украине продолжается, поэтому нам нужно обеспечить ясность и стабильность для сбежавших от нее людей и сегодня проживающих в Литве. Продолжение временной защиты позволяет им продолжать легально жить, работать и строить свою жизнь в Литве, пока не станет безопасно вернуться в Украину", — отметил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателина.

Как будет происходить замена сертификатов

Департамент миграции Литвы уже начал процесс массовой замены цифровых видов на временное проживание для украинцев. Новые документы будут издаваться со сроком действия до 4 марта 2028 года.

  • Процедура: Осуществляется полностью безвозмездно и не требует предоставления дополнительных справок.
  • Оформление: Заявки подаются через электронную миграционную систему MIGRIS .
  • Завершение этапа После подачи заявки в системе необходимо посетить любой удобный отдел обслуживания Департамента миграции по предварительной записи, чтобы предъявить оригиналы документов.

По данным литовского миграционного ведомства, в настоящее время более 52 тысяч украинских беженцев имеют действующие виды на временное проживание в стране на основании временной защиты.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в системе MIGRIS было зарегистрировано около 109 тысяч граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Решение касается более 4 млн украинцев, которые находятся под таким статусом в странах ЕС.

Автор:
Татьяна Бессараб

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