ЕС усиливает расследование против TikTok из-за угрозы для подростков

Европейский Союз активизировал расследование против социальной сети TikTok в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Еврокомиссия обвинила платформу в несоблюдении стандартов безопасности и конфиденциальности для несовершеннолетних пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным Еврокомиссии, учетные записи пользователей до 18 лет легко найти и просмотреть в интернете. В частности, фотографии профилей подростков остаются доступными для любого, даже для лиц без аккаунта в TikTok.

В регуляторном органе отмечают, что такие настройки подвергают несовершеннолетних рискам нежелательных контактов, кибербуллинга и посягательств со стороны злоумышленников. Согласно руководящим принципам DSA, аккаунты детей в соцсетях не должны быть видимыми для лиц вне круга общения.

Позиция TikTok и возможные санкции

В TikTok отметили, что функция "подростковых аккаунтов" имеет 50 настроек конфиденциальности и безопасности, проверенных экспертами, а по умолчанию профили детей являются приватными. Представитель компании заявил о готовности проработать предварительные выводы и продолжить конструктивное сотрудничество с Еврокомиссией.

Это решение усугубляет масштабное расследование против TikTok, начатое в феврале 2024 года. Сейчас платформа имеет возможность защитить свою позицию или предложить меры по устранению замечаний. В случае невыполнения требований TikTok грозят штрафы в объеме до 6% от его годовой глобальной выручки.

Кроме того, в отношении TikTok продолжаются еще два расследования ЕС, в том числе использование дизайна, который вызывает зависимость у пользователей.

Напомним, ранее ЕС ужесточил расследование против Meta из-за дизайна соцсетей, что вызывает зависимость у детей. Регуляторы планируют предъявить предварительные обвинения в том, что интерфейсы и алгоритмы Facebook и Instagram специально разработаны для формирования зависимости у несовершеннолетних.