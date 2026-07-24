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ЄС посилює розслідування проти TikTok через загрозу для підлітків

TikTok
ЄС посилює розслідування проти TikTok через загрозу для підлітків / Unsplash

Європейський Союз активізував розслідування проти соціальної мережі TikTok у межах Закону про цифрові послуги (DSA). Єврокомісія звинуватила платформу в недотриманні стандартів безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За даними Єврокомісії, облікові записи користувачів віком до 18 років легко знайти та переглянути в інтернеті. Зокрема, фотографії профілів підлітків залишаються доступними для будь-кого, навіть для осіб без акаунта в TikTok.

У регуляторному органі наголошують, що такі налаштування наражають неповнолітніх на ризики небажаних контактів, кібербулінгу та зазіхань з боку зловмисників. Згідно з керівними принципами DSA, акаунти дітей у соцмережах не повинні бути видимими для осіб поза їхнім колом спілкування.

Позиція TikTok та можливі санкції

У TikTok зауважили, що функція "підліткових акаунтів" має 50 налаштувань приватності та безпеки, перевірених експертами, а за замовчуванням профілі дітей є приватними. Представник компанії заявив про готовність опрацювати попередні висновки та продовжити конструктивну співпрацю з Єврокомісією.

Це рішення поглиблює масштабне розслідування проти TikTok, розпочате у лютому 2024 року. Зараз платформа має можливість захистити свою позицію або запропонувати заходи для усунення зауважень. У разі невиконання вимог TikTok загрожують штрафи обсягом до 6% від його річного глобального виторгу.

Окрім цього, стосовно TikTok тривають ще два розслідування ЄС, зокрема щодо використання дизайну, який викликає залежність у користувачів.

Нагадаємо, раніше ЄС посилив розслідування проти Meta через дизайн соцмереж, що викликає залежність у дітей. Регулятори планують висунути попередні звинувачення в тому, що інтерфейси та алгоритми Facebook та Instagram навмисно розроблені для формування залежності у неповнолітніх.

Автор:
Максим Кольц