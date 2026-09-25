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Новости
Дата публикации

Украина будет просить ЕС пересмотреть расчет углеродных пошлин для экспортеров

экология
Украина будет просить ЕС пересмотреть расчет углеродной пошлины / Pexels

Украина готовит обращение к Еврокомиссии о пересмотре расчетных показателей выбросов, от которых зависят платежи украинских экспортеров за углеродной пошлиной ЕС. Параллельно государство работает над тем, чтобы предприятия могли подтверждать фактические выбросы и не зависеть от стандартных значений, которые для части украинской продукции выше.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

Речь идет о механизме углеродной корректировки импорта CBAM. Если данные предприятия о выбросах не прошли надлежащую верификацию, импортеры в ЕС должны использовать дефолтные показатели. По данным украинских отраслей, для отдельных товаров они существенно превышают фактические выбросы производителей, в результате чего увеличивается и размер платежей.

Прежде всего, проблема касается цемента, плоского и длинного проката, а также бесшовных труб. Министерство вместе с бизнесом готовит обращение к Еврокомиссии о пересмотре таких значений.

Другое направление – обеспечить украинским предприятиям доступ к организациям, которые могут официально подтверждать данные о выбросах.

Украина и Швеция договорились об упрощении процедур аккредитации украинских верификаторов в соответствии с европейскими требованиями. Это должно позволить компаниям использовать фактические показатели выбросов вместо значений по умолчанию.

Украинские организации уже могут подаваться на соответствующую аккредитацию. Министерство также проводит консультации с европейскими верификаторами KPMG Cert GmbH, Verico и Apave. С Verico уже началось практическое сотрудничество, в частности, по дистанционной поддержке украинских предприятий.

Украина хочет особых условий из-за войны

По словам Министра экономики и окружающей среды Украины Александра Кравченко, государство одновременно работает над верификацией выбросов, пересмотром дефолтных показателей, созданием национальной системы торговли выбросами и переговорами с ЕС по учету условий, в которых украинские предприятия работают во время войны. Кравченко занимает должность министра с июля 2026 года.

Отдельная рабочая группа по углеродному регулированию объединила представителей государства, предприятий, отраслевых ассоциаций, верификаторов и экспертов. На первом заседании 22 сентября основными темами стали проверка отчетности о выбросах и пересмотре расчетных значений.

Кроме того, Украина следит за изменениями самого европейского механизма. 15 сентября Европарламент одобрил свою позицию по его расширению на часть переработанной продукции и дополнительных мер против обхода правил. Далее документ должен пройти межинституционные переговоры.

Украинская сторона добивается того, чтобы в окончательных правилах были учтены последствия длительной войны для работы предприятий.

Напомним, ранее Украина начала готовить рынок квот на выбросы, который должен приблизить украинские экологические правила к европейским и помочь бизнесу адаптироваться к новым требованиям ЕС.

Добавим, по оценкам аналитиков, из-за углеродной пошлины ЕС Украина в 2026–2027 годах может потерять $1,39 млрд экспорта, причем наибольшие риски приходятся на металлургию.

Автор:
Татьяна Гойденко
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
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