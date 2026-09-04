Углеродный налог и требования ЕС: Украина изменяет экологические правила для предприятий

Украина начинает практический этап реализации климатической политики. Главными приоритетами в ближайшие годы является запуск национальной системы торговли квотами на выбросы, развитие мониторинга парниковых газов и привлечение инвестиций в декарбонизацию экономики.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Во время Климатического завтрака, организованного проектом С4СА при поддержке ЕС, правительства Германии и Министерства экономики и окружающей среды Украины, обсудили имплементацию требований Раздела 27 соглашения о вступлении в ЕС, влияние углеродной корректировки CBAM на отечественную промышленность и привлечение климатического финансирования.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра Александр Краснолуцкий, глава экологического комитета ВР Олег Бондаренко, Посол ЕС Катарина Матернова и Посол Германии Борис Руге.

Участники обсудили:

реализацию государственной климатической политики,

переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз и имплементацию требований Раздела 27 «Окружающая среда и изменение климата»,

развитие системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов,

введение национальной системы торговли квотами на выбросы,

влияние механизма CBAM на украинскую промышленность,

возможности привлечения климатического финансирования,

адаптацию к изменению климата,

роль общин и бизнеса в зеленом обновлении страны.

"Наша задача на ближайшие годы - перейти от формирования политик и правил к их полноценной практической реализации. Климатическая политика должна стать неотъемлемой частью зеленого восстановления, экономической модернизации и приближения Украины к членству в ЕС", - отметил Александр Краснолуцкий.

Напомним, ранее украинские компании получили возможность зарабатывать на сокращении выбросов в рамках программы ООН. Отечественный бизнес сможет привлекать прямые частные инвестиции через обновленный международный механизм торговли квотами на выбросы.