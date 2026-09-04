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Углеродный налог и требования ЕС: Украина изменяет экологические правила для предприятий
Украина начинает практический этап реализации климатической политики. Главными приоритетами в ближайшие годы является запуск национальной системы торговли квотами на выбросы, развитие мониторинга парниковых газов и привлечение инвестиций в декарбонизацию экономики.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Во время Климатического завтрака, организованного проектом С4СА при поддержке ЕС, правительства Германии и Министерства экономики и окружающей среды Украины, обсудили имплементацию требований Раздела 27 соглашения о вступлении в ЕС, влияние углеродной корректировки CBAM на отечественную промышленность и привлечение климатического финансирования.
Участие в мероприятии приняли заместитель министра Александр Краснолуцкий, глава экологического комитета ВР Олег Бондаренко, Посол ЕС Катарина Матернова и Посол Германии Борис Руге.
Участники обсудили:
- реализацию государственной климатической политики,
- переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз и имплементацию требований Раздела 27 «Окружающая среда и изменение климата»,
- развитие системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов,
- введение национальной системы торговли квотами на выбросы,
- влияние механизма CBAM на украинскую промышленность,
- возможности привлечения климатического финансирования,
- адаптацию к изменению климата,
- роль общин и бизнеса в зеленом обновлении страны.
"Наша задача на ближайшие годы - перейти от формирования политик и правил к их полноценной практической реализации. Климатическая политика должна стать неотъемлемой частью зеленого восстановления, экономической модернизации и приближения Украины к членству в ЕС", - отметил Александр Краснолуцкий.
Напомним, ранее украинские компании получили возможность зарабатывать на сокращении выбросов в рамках программы ООН. Отечественный бизнес сможет привлекать прямые частные инвестиции через обновленный международный механизм торговли квотами на выбросы.