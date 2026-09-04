Вуглецевий податок та вимоги ЄС: Україна змінює екологічні правила для підприємств

Україна розпочинає практичний етап реалізації кліматичної політики. Головними пріоритетами на найближчі роки є запуск національної системи торгівлі квотами на викиди, розвиток моніторингу парникових газів та залучення інвестицій у декарбонізацію економіки.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Під час Кліматичного сніданку, організованого проєктом С4СА за підтримки ЄС, уряду Німеччини та Міністерства економіки та довкілля України обговорили імплементацію вимог Розділу 27 угоди про вступ до ЄС, вплив вуглецевого коригування CBAM на вітчизняну промисловість та залучення кліматичного фінансування.

Участь у заході взяли заступник міністра Олександр Краснолуцький, голова екологічного комітету ВР Олег Бондаренко, Посол ЄС Катаріна Матернова та Посол Німеччини Борис Руге.

Учасники обговорили:

реалізацію державної кліматичної політики,

переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та імплементацію вимог Розділу 27 «Навколишнє середовище та зміна клімату»,

розвиток системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів,

запровадження національної системи торгівлі квотами на викиди,

вплив механізму CBAM на українську промисловість,

можливості залучення кліматичного фінансування,

адаптацію до зміни клімату,

роль громад і бізнесу у зеленому відновленні країни.

"Наше завдання на найближчі роки — перейти від формування політик і правил до їх повноцінної практичної реалізації. Кліматична політика має стати невід'ємною частиною зеленого відновлення, економічної модернізації та наближення України до членства в ЄС", — зазначив Олександр Краснолуцький.

Нагадаємо, раніше українські компанії отримали можливість заробляти на скороченні викидів у межах програми від ООН. Вітчизняний бізнес зможе залучати прямі приватні інвестиції через оновлений міжнародний механізм торгівлі квотами на викиди.