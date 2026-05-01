Украина может потерять $1,39 млрд экспорта из-за углеродного налога ЕС

Потери украинского экспорта в результате введения углеродного налога ЕС (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) в 2026–2027 годах оцениваются в $1,392 млрд. Это около 41% от объема экспорта соответствующих товаров в ЕС в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование аналитического центра "Института экономических исследований и политических консультаций" (ИЭД).

Наибольший удар придется на металлургию, формирующую почти весь объем экспорта под действием CBAM. В общей сложности на железо и сталь приходится около 89% всех потерь, что делает этот сектор ключевым фактором падения.

Общий объем экспорта Украины в ЕС в сегментах, подпадающих под CBAM, в 2025 году составил около $3,4 млрд, или около 15% всего экспорта в ЕС и около 2% ВВП Украины.

Острый эффект ожидается в первый год полноценного запуска механизма. В 2026 году экспорт может сократиться на 35%, а в 2027 году – еще на 10%. Причина — применение повышенных расчетных значений выбросов и дополнительных надбавок, фактически увеличивающих налоговую нагрузку на продукцию.

Больше всего пострадают базовые промышленные товары. В металлургическом сегменте потери оцениваются более чем в $1,2 млрд. Для цемента прогнозируется почти полное вытеснение с рынка ЕС — падение до 96%. Алюминиевый сектор остается относительно стабильным с минимальным воздействием.

Аналитики отмечают, что эффект CBAM будет неравномерным и зависит от уровня выбросов в производстве и способности компаний подтверждать их через систему верификации. При отсутствии подтвержденных данных применяются повышенные "дефолтные" значения, что увеличивает конечную стоимость экспорта.

Для смягчения последствий предлагается усилить систему учета выбросов, развивать инструменты декарбонизации промышленности и вести переговоры с ЕС о возможных компенсаторных механизмах для Украины в рамках CBAM.

Заметим, профсоюзные организации из сферы металлургической и горнодобывающей промышленности обеспокоены негативным влиянием на внедрение механизма углеродной корректировки импорта CBAM с 2026 года на экономику Украины и обратились к послу ЕС Катарине Матерновой.