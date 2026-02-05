Запланована подія 2

Кабмин утвердил новые правила промышленных выбросов и коэффициенты парниковых газов

Правительство упростило выполнение нормативов НДТМ для предприятий

Кабинет министров Украины на заседании 5 февраля 2026 одобрил ряд решений в сфере экологии и контроля промышленных выбросов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В частности, правительство утвердило постановление по реализации статьи 13 Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", разработанное Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Документ устанавливает требования к разработке оценки отступления, показатели критерия непропорционально высокой стоимости достижения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), а также методику расчета стоимости достижения нормативов ПДВ в соотношении с преимуществами для окружающей среды.

Постановление предусматривает возможность установления увеличенного переходного периода до 7 лет для предприятий, требующих времени для достижения нормативов НДТМ.

Отступление будет применяться только при наличии действующих выводов НДТМ для соответствующего вида деятельности и с даты, указанной в таких выводах. Это приведет к прозрачности процедуры оценки отступления для конкретной установки.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с проектом международной технической помощи GIZ "Лучшие доступные технологии и методы управления (НИТМ) для Украины" продолжает реформу предотвращения промышленного загрязнения и подготовку подзаконных актов для выдачи интегрированных окружающих разрешений.

Также правительство утвердило общегосударственные коэффициенты выбросов парниковых газов для потребления конечной энергии. Использование национальных коэффициентов позволит украинским экспортерам оперировать реальными данными энергосистемы Украины вместо стандартных международных значений, в частности, в рамках механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM).

Это позволит уменьшить расчетный углеродный след украинской продукции и снизить финансовую нагрузку на бизнес при оплате углеродных платежей.

Отметим, что украинские компании получили возможность привлечь частные инвестиции через новый механизм торговли квотами на выбросы.

Автор:
Татьяна Гойденко