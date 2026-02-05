Кабмін затвердив нові правила промислових викидів та коефіцієнти парникових газів

Кабінет міністрів України на засіданні 5 лютого 2026 року схвалив низку рішень у сфері екології та контролю промислових викидів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема, уряд затвердив постанову щодо реалізації статті 13 Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", розроблену Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ встановлює вимоги до розробки оцінки відступу, показники критерію непропорційно високої вартості досягнення нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ), а також методику розрахунку вартості досягнення нормативів ГДВ у співвідношенні з перевагами для довкілля.

Постанова передбачає можливість встановлення збільшеного перехідного періоду до 7 років для підприємств, які потребують часу для досягнення нормативів НДТМ.

Відступ застосовуватиметься лише за наявності чинних висновків НДТМ для відповідного виду діяльності та з дати, зазначеної у таких висновках. Це сприятиме прозорості процедури оцінки відступу для конкретної установки.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, спільно з проєктом міжнародної технічної допомоги GIZ "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України", продовжує реформу запобігання промисловому забрудненню та підготовку підзаконних актів для видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Також уряд затвердив загальнодержавні коефіцієнти викидів парникових газів для споживання кінцевої енергії. Використання національних коефіцієнтів дозволить українським експортерам оперувати реальними даними енергосистеми України замість стандартних міжнародних значень, зокрема в межах механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

Це дасть змогу зменшити розрахунковий вуглецевий слід української продукції та знизити фінансове навантаження на бізнес під час сплати вуглецевих платежів.

Зауважимо, українські компанії отримали можливість залучити приватні інвестиції через новий механізм торгівлі квотами на викиди.