Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін затвердив нові правила промислових викидів та коефіцієнти парникових газів

CBAM
Уряд спростив виконання нормативів НДТМ для підприємств

Кабінет міністрів України на засіданні 5 лютого 2026 року схвалив низку рішень у сфері екології та контролю промислових викидів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема, уряд затвердив постанову щодо реалізації статті 13 Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", розроблену Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ встановлює вимоги до розробки оцінки відступу, показники критерію непропорційно високої вартості досягнення нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ), а також методику розрахунку вартості досягнення нормативів ГДВ у співвідношенні з перевагами для довкілля.

Постанова передбачає можливість встановлення збільшеного перехідного періоду до 7 років для підприємств, які потребують часу для досягнення нормативів НДТМ.

Відступ застосовуватиметься лише за наявності чинних висновків НДТМ для відповідного виду діяльності та з дати, зазначеної у таких висновках. Це сприятиме прозорості процедури оцінки відступу для конкретної установки.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, спільно з проєктом міжнародної технічної допомоги GIZ "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України", продовжує реформу запобігання промисловому забрудненню та підготовку підзаконних актів для видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Також уряд затвердив загальнодержавні коефіцієнти викидів парникових газів для споживання кінцевої енергії. Використання національних коефіцієнтів дозволить українським експортерам оперувати реальними даними енергосистеми України замість стандартних міжнародних значень, зокрема в межах механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

Це дасть змогу зменшити розрахунковий вуглецевий слід української продукції та знизити фінансове навантаження на бізнес під час сплати вуглецевих платежів.

Зауважимо, українські компанії отримали можливість залучити приватні інвестиції через новий механізм торгівлі квотами на викиди.

Автор:
Тетяна Гойденко