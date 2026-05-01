Україна може втратити $1,39 млрд експорту через вуглецевий податок ЄС

Втрати українського експорту внаслідок запровадження вуглецевого податку ЄС (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) у 2026–2027 роках оцінюються у $1,392 млрд. Це близько 41% від обсягу експорту відповідних товарів до ЄС у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження аналітичного центру "Інституту економічних досліджень і політичних консультацій" (ІЕД).

Найбільший удар припаде на металургію, яка формує майже весь обсяг експорту під дією CBAM. Загалом на залізо та сталь припадає близько 89% усіх втрат, що робить цей сектор ключовим фактором падіння.

Загальний обсяг експорту України до ЄС у сегментах, які підпадають під CBAM, у 2025 році становив близько $3,4 млрд, або приблизно 15% всього експорту до ЄС та близько 2% ВВП України.

Найгостріший ефект очікується у перший рік повноцінного запуску механізму. У 2026 році експорт може скоротитися на 35%, а у 2027 році — ще на 10%. Причина — застосування підвищених розрахункових значень викидів та додаткових надбавок, які фактично збільшують податкове навантаження на продукцію.

Найбільше постраждають базові промислові товари. У металургійному сегменті втрати оцінюються у понад $1,2 млрд. Для цементу прогнозується майже повне витіснення з ринку ЄС — падіння до 96%. Алюмінієвий сектор залишається відносно стабільним із мінімальним впливом.

Аналітики зазначають, що ефект CBAM буде нерівномірним і залежатиме від рівня викидів у виробництві та здатності компаній підтверджувати їх через систему верифікації. У разі відсутності підтверджених даних застосовуються підвищені “дефолтні” значення, що збільшує кінцеву вартість експорту.

Для пом’якшення наслідків пропонується посилити систему обліку викидів, розвивати інструменти декарбонізації промисловості та вести переговори з ЄС щодо можливих компенсаторних механізмів для України в рамках CBAM.

Зауважимо, профспілкові організації зі сфери металургійної і гірничодобувної промисловості стурбовані через негативний вплив запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM з 2026 року на економіку України і звернулися до посла ЄС Катаріни Матернової.