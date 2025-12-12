- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Пакунок пораненого": 600 тысяч единиц адаптивной одежды поступило в военно-медицинские учреждения
В 2025 году Министерство обороны Украины закупило и организовало поставки в военно-медицинские учреждения 600 тысяч единиц адаптивной одежды в рамках системного проекта "Пакунок пораненого".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что инициатива является ключевой частью Национальной стратегии безбарьерности, с целью обеспечить раненым и больным военнослужащим максимальный комфорт во время лечения и реабилитации.
Что вошло в закупки
В частности, "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины в текущем году закупил и организовал поставки следующих предметов адаптивной одежды:
- Майки адаптивные – 100000 штук.
- Шорты адаптивные – 100000 штук.
- Фуфайки с короткими адаптивными рукавами – 100 000 штук.
- Фуфайки с длинными адаптивными рукавами – 100 000 штук.
- Брюки адаптивные – 50 000 штук.
- Носки пожилые – 150 000 пар.
Проект "Пакунок пораненого"
В январе 2025 года Минобороны представило "Пакунок пораненого". Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.
Это комплексное и централизованное обеспечение адаптивной одеждой и средствами личной гигиены, которое решает проблемы военнослужащих, проходящих лечение и восстановление.
Одежда адаптируется к потребностям человека, а не человек вынужден приспосабливаться к неудобным условиям. При этом учитываются как нужды женщин, так и мужчин.
В 2026 году запланировано продолжение закупок адаптивной одежды в соответствии с потребностью, а также расширение программы на гражданские учреждения здравоохранения, где находятся на лечении и реабилитации наши защитники и защитницы.