"Пакунок пораненого": 600 тысяч единиц адаптивной одежды поступило в военно-медицинские учреждения

В 2025 году Министерство обороны Украины закупило и организовало поставки в военно-медицинские учреждения 600 тысяч единиц адаптивной одежды в рамках системного проекта "Пакунок пораненого".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что инициатива является ключевой частью Национальной стратегии безбарьерности, с целью обеспечить раненым и больным военнослужащим максимальный комфорт во время лечения и реабилитации.

Что вошло в закупки

В частности, "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины в текущем году закупил и организовал поставки следующих предметов адаптивной одежды:

Майки адаптивные – 100000 штук.

Шорты адаптивные – 100000 штук.

Фуфайки с короткими адаптивными рукавами – 100 000 штук.

Фуфайки с длинными адаптивными рукавами – 100 000 штук.

Брюки адаптивные – 50 000 штук.

Носки пожилые – 150 000 пар.

Одежда с липучками и свободным кроем обеспечивает комфорт воинов во время лечения и восстановления. Фото: Минобороны

Проект "Пакунок пораненого"

В январе 2025 года Минобороны представило "Пакунок пораненого". Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.

Это комплексное и централизованное обеспечение адаптивной одеждой и средствами личной гигиены, которое решает проблемы военнослужащих, проходящих лечение и восстановление.

Одежда адаптируется к потребностям человека, а не человек вынужден приспосабливаться к неудобным условиям. При этом учитываются как нужды женщин, так и мужчин.

В 2026 году запланировано продолжение закупок адаптивной одежды в соответствии с потребностью, а также расширение программы на гражданские учреждения здравоохранения, где находятся на лечении и реабилитации наши защитники и защитницы.