"Пакунок пораненого": государство потратит более 37 млн грн на средства гигиены

Минобороны обеспечивает раненых военных необходимыми средствами гигиены

“Государственный оператор тыла” Минобороны Украины объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакунок пораненого". Всего объявлено три закупки на сумму свыше 37 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Средства личной гигиены для раненых

Инициатива "Пакунок пораненого" направлена на обеспечение военных самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения. Объявлены три закупки на сумму более 37 млн. грн. Планируется купить 48 тыс. наборов для мужчин и 2 тыс. наборов для женщин.

"Уже к концу этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения", - отмечает Никита Чичкан, директор программы вещевого имущества.

Снабжение средств гигиены будет осуществляться в лечебные учреждения в разных регионах, которые оказывают помощь военнослужащим, а первые партии планируется отгрузить в IV квартале 2025 года.

В конце июня "Государственный оператор тыла" уже закупил первую составляющую свертка - адаптивную одежду для военных всех Сил обороны.

Добавим, Минобороны представило "Пакунок пораненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.

Автор:
Ольга Опенько