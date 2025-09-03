Запланована подія 2

"Пакунок пораненого": держава витратить понад 37 млн грн на засоби гігієни

військові
Міноборони забезпечує поранених військових необхідними засобами гігієни / Генштаб ЗСУ

Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у рамках ініціативи “Пакунок пораненого”. Загалом оголошено три закупівлі на суму понад 37 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Засоби особистої гігієни для поранених

Ініціатива "Пакунок пораненого" спрямована на забезпечення військових найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування. Оголошено три закупівлі на суму понад 37 млн грн. Планується придбати 48 тис. наборів для чоловіків і 2 тис. наборів для жінок.

"Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", – наголошує Микита Чічкан, директор програми речового майна ДОТ.

Постачання засобів гігієни здійснюватиметься до лікувальних закладів у різних регіонах, які надають допомогу військовослужбовцям, а перші партії планується відвантажити у IV кварталі 2025 року.

Наприкінці червня "Державний оператор тилу" уже закупив першу складову пакунку - адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони.

Додамо, Міноборони презентувало "Пакунок пораненого" у січні 2025 року. Набір видаватимуть військовим одразу після надання первинної медичної допомоги у стабілізаційних пунктах або стаціонарних медичних закладах.

Автор:
Ольга Опенько