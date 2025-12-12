"Пакунок пораненого": 600 тисяч одиниць адаптивного одягу надійшло до військово-медичних закладів

У 2025 році Міністерство оборони України закупило та організувало постачання до військово-медичних закладів 600 тисяч одиниць адаптивного одягу в межах системного проєкту “Пакунок пораненого”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що ініціатива є ключовою частиною Національної стратегії безбар’єрності, маючи на меті забезпечити пораненим та хворим військовослужбовцям максимальний комфорт під час лікування та реабілітації.

Що увійшло до закупівель

Зокрема, "Державний оператор тилу" Міноборони України в поточному році закупив та організував постачання наступних предметів адаптивного одягу:

Майки адаптивні – 100 000 штук.

Шорти адаптивні – 100 000 штук.

Фуфайки з короткими рукавами адаптивні – 100 000 штук.

Фуфайки з довгими рукавами адаптивні – 100 000 штук.

Штани адаптивні – 50 000 штук.

Шкарпетки літні – 150 000 пар.

Одяг з липучками та вільним кроєм забезпечує комфорт воїнів під час лікування та відновлення. Фото: Міноборони

Проєкт "Пакунок пораненого"

У січні 2025 року Міноборони презентувало "Пакунок пораненого". Набір видаватимуть військовим одразу після надання первинної медичної допомоги у стабілізаційних пунктах або стаціонарних медичних закладах.

Це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни, яке вирішує проблеми військовослужбовців, які проходять лікування та відновлення.

Одяг адаптується до потреб людини, а не людина змушена пристосовуватись до незручних умов. При цьому враховуються як потреби жінок, так і чоловіків.

У 2026 році заплановано продовження закупівель адаптивного одягу відповідно до потреби, а також розширення програми на цивільні заклади охорони здоров’я, де також перебувають на лікуванні та реабілітації наші захисники та захисниці.