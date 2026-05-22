Блокада Ормузької протоки: ЄС каратиме іранські компанії за морське піратство

ЄС розширив санкції проти Ірану / Depositphotos

Рада Європейського Союзу офіційно розширила правову базу для запровадження обмежувальних заходів проти фізичних осіб та організацій, причетних до дестабілізаційних дій Ірану на морі. Йдеться про структури, що перешкоджають законному транзиту та свободі міжнародного судноплавства.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційному пресрелізі Ради ЄС.

"Рада сьогодні вирішила розширити сферу дії обмежувальних заходів ЄС, встановлених для вирішення проблеми військової підтримки Тегераном агресивної війни Росії проти України та різних озброєних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря", - наголошується в повідомленні.

Завдяки зміненій правовій базі ЄС тепер зможе запровадити подальші обмежувальні заходи у відповідь на дії Ірану, що підривають свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Які обмеження вводяться

Оновлений механізм дозволяє Євросоюзу оперативно вносити до чорних списків нових осіб та компанії. Санкції передбачають:

  • Заморожування активів на території країн ЄС;
  • Заборону на поїздки (в'їзд та транзит через європейські країни);
  • Фінансове ембарго: європейському бізнесу та громадянам суворо заборонено надавати фінансові активи чи будь-які економічні ресурси фігурантам списку.

Передісторія

Спочатку ця санкційна система ЄС була створена 20 липня 2023 року як відповідь на військову підтримку Тегераном повномасштабної війни Росії проти України (зокрема, постачання дронів-камікадзе).

Згодом, у травні 2024 року, її сферу дії розширили через фінансування Іраном збройних угруповань на Близькому Сході та атаки на Ізраїль.

Тепер Брюссель каратиме Тегеран ще й за спроби заблокувати стратегічні морські шляхи. Дії Ірану проти цивільних та торговельних суден, які проходять через Ормузьку протоку, прямо порушують міжнародне морське право ООН.

Раніше Європейська Рада у своїх висновках від 19 березня 2026 року закликала до жорсткого дотримання Резолюції Радбезу ООН 2817 та засудила будь-які спроби перешкоджати руху суден в Ормузькій протоці.

Попри погоджене у квітні за посередництва США припинення вогню, ЄС продовжує посилювати правові інструменти контролю за діями Тегерана.

Нагадаємо, у січні 2026 року Рада Європейського Союзу розширила санкційний список проти Ірану через його безпосередню участь у війні Росії проти України та масові порушення прав людини.

Автор:
Тетяна Бесараб