Бучанская община получила четыре новых автобуса от партнеров из Франции (ФОТО)
В Киевской области Бучанская община получила четыре автобуса от региона Иль-де-Франс, Франция. Три единицы предназначены для регулярных внутренних маршрутов, еще одна — специализированный "автобус несокрушимости".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Инклюзивность и условия перевозок
Переданный транспорт отвечает стандартам безбарьерности. Автобусы оборудованы специальными средствами для доступа людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками. Проезд на этих маршрутах бесплатный для всех жителей общины. Это позволяет обеспечить доступ к социальной инфраструктуре вне зависимости от физических ограничений.
Мобильный пункт поддержки
Отдельную категорию помощи составляет "автобус несокрушимости". Это мобильный пункт, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Его оснастка включает:
- автономное питание;
- источники тепла;
- средства связи;
- возможность зарядки мобильных устройств;
- оборудование для приготовления горячих напитков.
Мэр Анатолий Федорук вместе с представителями власти проверили работу транспорта на практике.
"Комфорт, доступность и современный уровень – именно таким должен быть муниципальный транспорт", – отметил Калашник.
Этот проект является частью системного сотрудничества Киевской области с французскими партнерами, направленного на повышение устойчивости общин.
Напомним, в Киеве будут курсировать еще 20 новых современных автобусов, которые столица закупила у Турции в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины".