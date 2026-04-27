Бучанская община получила четыре новых автобуса от партнеров из Франции (ФОТО)

автобусы для Бучанского общества
Бучанская община получила новые автобусы/Фото: Киевская ОВА

В Киевской области Бучанская община получила четыре автобуса от региона Иль-де-Франс, Франция. Три единицы предназначены для регулярных внутренних маршрутов, еще одна — специализированный "автобус несокрушимости".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Инклюзивность и условия перевозок

Переданный транспорт отвечает стандартам безбарьерности. Автобусы оборудованы специальными средствами для доступа людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками. Проезд на этих маршрутах бесплатный для всех жителей общины. Это позволяет обеспечить доступ к социальной инфраструктуре вне зависимости от физических ограничений.

Мобильный пункт поддержки

Отдельную категорию помощи составляет "автобус несокрушимости". Это мобильный пункт, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Его оснастка включает:

  • автономное питание;
  • источники тепла;
  • средства связи;
  • возможность зарядки мобильных устройств;
  • оборудование для приготовления горячих напитков.
Фото 2 — Бучанская община получила четыре новых автобуса от партнеров из Франции (ФОТО)
Салон нового автобуса от Иль-де-Франс/Фото: Киевская ОВА

Мэр Анатолий Федорук вместе с представителями власти проверили работу транспорта на практике.

Фото 3 — Бучанская община получила четыре новых автобуса от партнеров из Франции (ФОТО)
Глава Киевской ОВА Николай Калашник и мэр Бучи проверили работу нового транспорта/Фото: Киевская ОВА

"Комфорт, доступность и современный уровень – именно таким должен быть муниципальный транспорт", – отметил Калашник.

Этот проект является частью системного сотрудничества Киевской области с французскими партнерами, направленного на повышение устойчивости общин.

Напомним, в Киеве будут курсировать еще 20 новых современных автобусов, которые столица закупила у Турции в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины".

Автор:
Татьяна Ковальчук