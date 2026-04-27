Бучанська громада отримала чотири нові автобуси від партнерів з Франції (ФОТО)

На Київщині Бучанська громада отримала чотири автобуси від регіону Іль-де-Франс, Франція. Три одиниці призначені для регулярних внутрішніх маршрутів, ще одна — спеціалізований "автобус незламності".

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Інклюзивність та умови перевезень

Переданий транспорт відповідає стандартам безбар'єрності. Автобуси обладнані спеціальними засобами для доступу людей з інвалідністю та батьків із дитячими візками. Проїзд на цих маршрутах є безкоштовним для всіх мешканців громади. Це дозволяє забезпечити доступ до соціальної інфраструктури незалежно від фізичних обмежень.

Мобільний пункт підтримки

Окрему категорію допомоги становить "автобус незламності". Це мобільний пункт, призначений для роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Його оснащення включає:

автономне живлення;

джерела тепла;

засоби зв'язку;

можливість зарядки мобільних пристроїв;

обладнання для приготування гарячих напоїв.

Міський голова Анатолій Федорук разом із представниками влади перевірили роботу транспорту на практиці.

Голова Київської ОВА Микола Калашник та мер Бучі перевірили роботу нового транспорту



"Комфорт, доступність і сучасний рівень — саме таким має бути муніципальний транспорт", — зазначив Калашник.

Цей проєкт є частиною системної співпраці Київської області з французькими партнерами, спрямованої на підвищення стійкості громад.

Нагадаємо, у Києві курсуватимуть ще 20 нових сучасних автобусів, які столиця закупила у Туреччині в межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".