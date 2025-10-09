- Категория
Германия начала расследование против китайского гиганта Temu
Немецкое антимонопольное управление объявило о расследовании китайского гиганта Temu, подозревая его во влиянии на цены розничных торговцев.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DW.
Отмечается, что ведомство хочет проверить условия для торговцев и отношение компании к поставщикам, на которые она полагается в продаже продукции.
"Ежемесячно более 100 миллионов пользователей с европейских рынков посещают Temu.com. Мы подозреваем, что Temu может устанавливать неприемлемые условия ценообразования для торговцев на немецкой торговой площадке", – заявил Андреас Мундт, президент надзорного органа по конкуренции.
Он добавил, что такие действия могут представлять собой "серьезную угрозу конкуренции" и в конечном итоге привести к "повышению цен в других каналах сбыта".
Расследование официально направлено против материнской компании Whaleco Technology Limited (Temu), работающей в ЕС и базирующейся в столице Ирландии Дублине, являющейся членом ЕС с низким уровнем корпоративного налога, отмечает немецкое издание.
Temu имеет 19,3 миллионов активных пользователей в Германии, что эквивалентно более четверти взрослого населения, пишет DW.
Достоверные данные по обороту или объему торговли Temu отсутствуют, но эксперты соглашаются с тем, что его доходы резко выросли в 2024 году на фоне расширения деятельности в Европе и Америке. Оценки годового оборота колеблются примерно от 30 до 70 миллиардов долларов, что вдвое или в четыре раза превышает показатель 2023 года.
Напомним, в июле Европейская комиссия расширила расследование в отношении китайской платформы электронной коммерции Temu, заявив, что компания не способна адекватно оценить масштабы незаконной торговли через свой онлайн-магазин.