Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Германия начала расследование против китайского гиганта Temu

Temu
Китайская платформа Temu столкнулась с расследованием в Германии / Shutterstock

Немецкое антимонопольное управление объявило о расследовании китайского гиганта Temu, подозревая его во влиянии на цены розничных торговцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DW.

Отмечается, что ведомство хочет проверить условия для торговцев и отношение компании к поставщикам, на которые она полагается в продаже продукции.

"Ежемесячно более 100 миллионов пользователей с европейских рынков посещают Temu.com. Мы подозреваем, что Temu может устанавливать неприемлемые условия ценообразования для торговцев на немецкой торговой площадке", – заявил Андреас Мундт, президент надзорного органа по конкуренции.

Он добавил, что такие действия могут представлять собой "серьезную угрозу конкуренции" и в конечном итоге привести к "повышению цен в других каналах сбыта".

Расследование официально направлено против материнской компании Whaleco Technology Limited (Temu), работающей в ЕС и базирующейся в столице Ирландии Дублине, являющейся членом ЕС с низким уровнем корпоративного налога, отмечает немецкое издание.

Temu имеет 19,3 миллионов активных пользователей в Германии, что эквивалентно более четверти взрослого населения, пишет DW.

Достоверные данные по обороту или объему торговли Temu отсутствуют, но эксперты соглашаются с тем, что его доходы резко выросли в 2024 году на фоне расширения деятельности в Европе и Америке. Оценки годового оборота колеблются примерно от 30 до 70 миллиардов долларов, что вдвое или в четыре раза превышает показатель 2023 года.

Напомним, в июле Европейская комиссия расширила расследование в отношении китайской платформы электронной коммерции Temu, заявив, что компания не способна адекватно оценить масштабы незаконной торговли через свой онлайн-магазин.

Автор:
Татьяна Бессараб