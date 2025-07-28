ЕС усилил расследование по Temu из-за подозрений в продаже опасных и поддельных товаров

Европейская комиссия расширила расследование по китайской платформе электронной коммерции Temu, заявив, что компания не способна адекватно оценить масштабы незаконной торговли через свой онлайн-магазин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По предварительным выводам Еврокомиссии, Temu нарушает требования закона о цифровых услугах (DSA), регулирующего онлайн-контент на территории ЕС. В частности, компания не смогла дать точную оценку риску незаконной продажи товаров. В октябре Temu представила свою версию оценки рисков, однако анализ самой Еврокомиссии, а также серия тестовых закупок выявили значительные угрозы для потребителей. В частности, покупатели в ЕС имеют высокий риск получить опасные или фальсифицированные товары, например детские игрушки или электронику.

"По нашему предыдущему мнению, Temu далек от оценки рисков для своих пользователей по стандартам, требуемым Законом о цифровых услугах. Безопасность потребителей в Интернете не подлежит обсуждению в ЕС" – заявила в пресс-релизе руководитель ЕС по цифровым технологиям Хенна Вирккунен.

Расследование в отношении Temu продолжается еще с прошлого года, и является частью усилий ЕС по контролю за деятельностью крупных онлайн-платформ в соответствии с DSA.

Кроме того, отдельное производство ведется и в рамках европейского законодательства о защите прав потребителей. Речь идет о сомнительных практиках Temu, в частности, фальшивых скидках и неаутентичных отзывах.

Temu, которая является подразделением китайской PDD Holdings Inc., теперь может официально ответить на упреки Комиссии или предложить обязательства, которые устранят нарушения. Если компания не удовлетворит требования, ей могут грозить штрафы до 6% от глобального годового оборота.

В Temu заявили, что продолжат сотрудничество с европейскими регуляторами.

Напомним, китайский маркетплейс T emu изменил свою бизнес-модель в США после того, как в пятницу, 2 мая, вступили в силу новые правила администрации Трампа по поставке товаров низкой стоимости.